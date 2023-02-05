Рейтинг@Mail.ru
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849844782.html
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель - РИА Новости, 05.02.2023
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:15
2023-02-05T13:15
украина
россия
польша
сергей лавров
дмитрий песков
жозеп боррель
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте. "Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства (статуса - ред.) невоюющей стороны, в которой мы продолжаем (быть - ред.)... Мы были бы воюющей стороной, если бы отправили войска, что, конечно, не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель в интервью испанской Pais, когда у него спросили, нужно ли отправить на Украину самолеты. Глава европейской дипломатии добавил, что приравнивание отправки истребителей к переходу в статус воюющей стороны является "субъективной оценкой тех, кто вовлечен в конфликт". Боррель не ответил конкретно, когда на Украину прибудут западные танки. "Для танков нужны подготовленные экипажи. Подготовка этих экипажей уже началась, в том числе в рамках военной миссии ЕС в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению автомобиля, здесь требуются недели очень специализированной подготовки", - отметил он. Боррель добавил, что ЕС будет "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b15115080e767d9cb55ecda8db030d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, польша, сергей лавров, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, В мире
13:15 05.02.2023
 
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель

Боррель: ЕС никогда не рассматривал возможность отправки войск на Украину

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте.
"Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства (статуса - ред.) невоюющей стороны, в которой мы продолжаем (быть - ред.)... Мы были бы воюющей стороной, если бы отправили войска, что, конечно, не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель в интервью испанской Pais, когда у него спросили, нужно ли отправить на Украину самолеты.
Глава европейской дипломатии добавил, что приравнивание отправки истребителей к переходу в статус воюющей стороны является "субъективной оценкой тех, кто вовлечен в конфликт".
Боррель не ответил конкретно, когда на Украину прибудут западные танки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 19:29Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины
"Для танков нужны подготовленные экипажи. Подготовка этих экипажей уже началась, в том числе в рамках военной миссии ЕС в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению автомобиля, здесь требуются недели очень специализированной подготовки", - отметил он.
Боррель добавил, что ЕС будет "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 12:29
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского
 
УкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровДмитрий ПесковЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала