https://ria.ru/20230205/ukraina-1849844782.html

ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель

ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель - РИА Новости, 05.02.2023

ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:15

2023-02-05T13:15

2023-02-05T13:15

украина

россия

польша

сергей лавров

дмитрий песков

жозеп боррель

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842141504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b53f758c4dc85c479c185c5fd042f5.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте. "Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства (статуса - ред.) невоюющей стороны, в которой мы продолжаем (быть - ред.)... Мы были бы воюющей стороной, если бы отправили войска, что, конечно, не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель в интервью испанской Pais, когда у него спросили, нужно ли отправить на Украину самолеты. Глава европейской дипломатии добавил, что приравнивание отправки истребителей к переходу в статус воюющей стороны является "субъективной оценкой тех, кто вовлечен в конфликт". Боррель не ответил конкретно, когда на Украину прибудут западные танки. "Для танков нужны подготовленные экипажи. Подготовка этих экипажей уже началась, в том числе в рамках военной миссии ЕС в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению автомобиля, здесь требуются недели очень специализированной подготовки", - отметил он. Боррель добавил, что ЕС будет "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, польша, сергей лавров, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, нато, в мире