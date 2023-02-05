https://ria.ru/20230205/ukraina-1849844782.html
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель - РИА Новости, 05.02.2023
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:15
2023-02-05T13:15
2023-02-05T13:15
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска на Украину для участия в конфликте. "Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами. Принимая во внимание обстоятельства (статуса - ред.) невоюющей стороны, в которой мы продолжаем (быть - ред.)... Мы были бы воюющей стороной, если бы отправили войска, что, конечно, не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель в интервью испанской Pais, когда у него спросили, нужно ли отправить на Украину самолеты. Глава европейской дипломатии добавил, что приравнивание отправки истребителей к переходу в статус воюющей стороны является "субъективной оценкой тех, кто вовлечен в конфликт". Боррель не ответил конкретно, когда на Украину прибудут западные танки. "Для танков нужны подготовленные экипажи. Подготовка этих экипажей уже началась, в том числе в рамках военной миссии ЕС в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению автомобиля, здесь требуются недели очень специализированной подготовки", - отметил он. Боррель добавил, что ЕС будет "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, польша, сергей лавров, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, В мире
ЕС никогда не собирался отправлять войска на Украину, заявил Боррель
Боррель: ЕС никогда не рассматривал возможность отправки войск на Украину