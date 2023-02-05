Рейтинг@Mail.ru
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского - РИА Новости, 05.02.2023
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского
На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:29
2023-02-05T13:22
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_7111c67db537571f86f0190ca2f64429.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico."Залог боеспособности боевых частей — соблюдение воинской дисциплины", — ответил глава государства на петицию против нового закона, которую подписали 25 тысяч украинцев.Свое недовольство также выразили неправительственные организации по защите прав человека, в том числе Reanimation Package of Reforms Coalition.В статье говорится, что проблема дисциплины в рядах украинской армии вызвана суровыми условиями на поле боя, нехваткой вооружения, а также неэффективным или небрежным командованием.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html
https://ria.ru/20230205/konflikt-1849827019.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:316:2048:1852_1920x0_80_0_0_d2fa8945652e49f5ba9975936e7230ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
12:29 05.02.2023 (обновлено: 13:22 05.02.2023)
 
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского

Politico: на Украине остались недовольны новым законом Зеленского о ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico.
"Залог боеспособности боевых частей — соблюдение воинской дисциплины", — ответил глава государства на петицию против нового закона, которую подписали 25 тысяч украинцев.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 11:03
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Свое недовольство также выразили неправительственные организации по защите прав человека, в том числе Reanimation Package of Reforms Coalition.

"Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации во время службы. Его принятие может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства", — заявили в организации.

В статье говорится, что проблема дисциплины в рядах украинской армии вызвана суровыми условиями на поле боя, нехваткой вооружения, а также неэффективным или небрежным командованием.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 10:40
СМИ раскрыли, к каким последствиям приведет долгий конфликт на Украине
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала