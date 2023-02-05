12:29 05.02.2023 (обновлено: 13:22 05.02.2023)
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского
Politico: на Украине остались недовольны новым законом Зеленского о ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico.
"Залог боеспособности боевых частей — соблюдение воинской дисциплины", — ответил глава государства на петицию против нового закона, которую подписали 25 тысяч украинцев.
Свое недовольство также выразили неправительственные организации по защите прав человека, в том числе Reanimation Package of Reforms Coalition.
"Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации во время службы. Его принятие может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства", — заявили в организации.
В статье говорится, что проблема дисциплины в рядах украинской армии вызвана суровыми условиями на поле боя, нехваткой вооружения, а также неэффективным или небрежным командованием.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.