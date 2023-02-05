https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html

На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского

На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского - РИА Новости, 05.02.2023

На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского

На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:29

2023-02-05T12:29

2023-02-05T13:22

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах ВСУ, сообщает Politico."Залог боеспособности боевых частей — соблюдение воинской дисциплины", — ответил глава государства на петицию против нового закона, которую подписали 25 тысяч украинцев.Свое недовольство также выразили неправительственные организации по защите прав человека, в том числе Reanimation Package of Reforms Coalition.В статье говорится, что проблема дисциплины в рядах украинской армии вызвана суровыми условиями на поле боя, нехваткой вооружения, а также неэффективным или небрежным командованием.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины