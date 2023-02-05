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Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.02.2023
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Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады
Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.02.2023
Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T03:56
2023-02-05T03:56
в мире
украина
давид арахамия
верховная рада украины
владимир зеленский
виктор янукович
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ждут санкции, арест и конфискация имущества в пользу государства, сообщает издание "Украинская правда". Ранее издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. "Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - цитирует издание заявление Арахамии в его телеграм-канале. Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".
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в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, владимир зеленский, виктор янукович
В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Виктор Янукович
03:56 05.02.2023
 
Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады

"Украинская правда": Арахамия заявил, что лишенных гражданства чиновников ждут санкции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ждут санкции, арест и конфискация имущества в пользу государства, сообщает издание "Украинская правда".
Ранее издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - цитирует издание заявление Арахамии в его телеграм-канале.
Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 19:54
На Украине арестовали чиновника за "крышевание" сутенеров
 
В миреУкраинаДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор Янукович
 
 
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