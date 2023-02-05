https://ria.ru/20230205/ukraina-1849806185.html

Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады

Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады - РИА Новости, 05.02.2023

Лишенных гражданства Украины чиновников ждут санкции, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T03:56

2023-02-05T03:56

2023-02-05T03:56

в мире

украина

давид арахамия

верховная рада украины

владимир зеленский

виктор янукович

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лишенных гражданства Украины топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича ждут санкции, арест и конфискация имущества в пользу государства, сообщает издание "Украинская правда". Ранее издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. "Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - цитирует издание заявление Арахамии в его телеграм-канале. Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".

https://ria.ru/20230204/sutenery-1849777784.html

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в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, владимир зеленский, виктор янукович