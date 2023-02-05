https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 05.02.2023
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения подразделения украинских войск в Херсоне, уничтожив 18 боевиков и 6 автомобилей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:13
2023-02-05T11:13
2023-02-05T11:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения подразделения украинских войск в Херсоне, уничтожив 18 боевиков и 6 автомобилей, сообщил РИА Новости в воскресенье знакомый с ситуацией источник. "Вчера по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе Надднепрянское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 10 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.Кроме того, под Херсоном артиллеристы уничтожили украинский 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом, двое украинских военных убиты, четверо ранены."Ночью артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери двое - убитых , четверо - раненых", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон
11:13 05.02.2023 (обновлено: 11:15 05.02.2023)
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне, погибли 18 человек
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения подразделения украинских войск в Херсоне, уничтожив 18 боевиков и 6 автомобилей, сообщил РИА Новости в воскресенье знакомый с ситуацией источник.
"Вчера по месту расположения одного из подразделений ВСУ
в районе Надднепрянское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 10 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, под Херсоном артиллеристы уничтожили украинский 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом, двое украинских военных убиты, четверо ранены.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери двое - убитых , четверо - раненых", - уточнил собеседник агентства.