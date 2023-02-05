https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html

Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне

Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 05.02.2023

Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения подразделения украинских войск в Херсоне, уничтожив 18 боевиков и 6 автомобилей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:13

2023-02-05T11:13

2023-02-05T11:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения подразделения украинских войск в Херсоне, уничтожив 18 боевиков и 6 автомобилей, сообщил РИА Новости в воскресенье знакомый с ситуацией источник. "Вчера по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе Надднепрянское был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 6 единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 10 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.Кроме того, под Херсоном артиллеристы уничтожили украинский 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом, двое украинских военных убиты, четверо ранены."Ночью артиллерийским огнем в районе села Львово уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери двое - убитых , четверо - раненых", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон