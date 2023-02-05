https://ria.ru/20230205/trevoga-1849820815.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:43

2023-02-05T09:43

2023-02-05T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 11.20 до 11.25 (мск). Ранее в воскресенье глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в регионе.

https://ria.ru/20230205/polsha-1849807163.html

украина

днепропетровская область

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, киев