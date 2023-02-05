https://ria.ru/20230205/trevoga-1849820815.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:43
2023-02-05T09:43
2023-02-05T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 11.20 до 11.25 (мск). Ранее в воскресенье глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в регионе.
https://ria.ru/20230205/polsha-1849807163.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу