https://ria.ru/20230205/telegram-1849887740.html

Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium

Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium - РИА Новости, 05.02.2023

Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium

Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T19:27

2023-02-05T19:27

2023-02-05T20:42

общество

технологии

telegram (приложение)

telegram

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения входящих медиа-файлов, говорится в официальном канале мессенджера. Все пользователи мессенджера также теперь могут установить любые стикеры и анимированные эмодзи в качестве профильной фотографии в личном аккаунте, группе или канале. Помимо этого, была введена функция автосохранения полученных медиа-файлов. "В настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео", - сообщает Telegram. Кроме того, в разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика мессенджером. Уточняется, что в нём можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователей.

https://ria.ru/20221206/telegram-1836759988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, telegram (приложение), telegram