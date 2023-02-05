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Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium - РИА Новости, 05.02.2023
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Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium
Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium - РИА Новости, 05.02.2023
Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium
Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:27
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общество
технологии
telegram (приложение)
telegram
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения входящих медиа-файлов, говорится в официальном канале мессенджера. Все пользователи мессенджера также теперь могут установить любые стикеры и анимированные эмодзи в качестве профильной фотографии в личном аккаунте, группе или канале. Помимо этого, была введена функция автосохранения полученных медиа-файлов. "В настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео", - сообщает Telegram. Кроме того, в разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика мессенджером. Уточняется, что в нём можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователей.
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общество, технологии, telegram (приложение), telegram
Общество, Технологии, Telegram (приложение), Telegram
19:27 05.02.2023 (обновлено: 20:42 05.02.2023)
 
Telegram ввел новую функцию для подписчиков Premium

Telegram ввел функцию перевода чатов, групп и каналов на русский для подписчиков Premium

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения входящих медиа-файлов, говорится в официальном канале мессенджера.
"Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку "Перевести" в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку", - говорится в сообщении.
Все пользователи мессенджера также теперь могут установить любые стикеры и анимированные эмодзи в качестве профильной фотографии в личном аккаунте, группе или канале. Помимо этого, была введена функция автосохранения полученных медиа-файлов.
"В настройках можно выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Кроме того, Вы можете добавить исключения для отдельных чатов, чтобы сохранялись только необходимые фотографии и видео", - сообщает Telegram.
Кроме того, в разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика мессенджером. Уточняется, что в нём можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователей.
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