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Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева - РИА Новости, 05.02.2023
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Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева - РИА Новости, 05.02.2023
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева
После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, сказал генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T23:42
2023-02-05T23:42
в мире
украина
германия
олаф шольц
евросоюз
социал-демократическая партия германии
нато
leopard 2
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, сказал генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт. Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в Берлине ставится под сомнение реализация плана по поставкам Украине танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов. Отмечалось, что сомнения возникли в ведомстве канцлера и в минобороны ФРГ из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне правительство Германии начало "дипломатическое наступление", чтобы реализовать запланированные поставки. "В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки - ред.), но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", - сказал Кюнерт в эфире второго немецкого канала ZDF, комментируя то, что многие партнеры ФРГ в ЕС еще не взяли на себя никаких обязательств по поставкам танков. Политик добавил, что канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус в настоящее время почти ежедневно проводят переговоры, особенно с партнерами из ЕС. "Действительно, нужно сказать, что сейчас все это собирается по отдельным частям, что необходимо для обоих танковых дивизий, батальонов, которые были обещаны, чтобы их действительно возможно было отправить на Украину", - пояснил генсек. При этом он уточнил, что оборудование и боеприпасы ограничены. "Нет нигде такого большого склада, где все лежало бы готовым, а кто-то отказывался бы это поставлять. Запасы скудны", - добавил Кюнерт. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230204/tanki-1849787516.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, социал-демократическая партия германии, нато, leopard 2
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Социал-демократическая партия Германии, НАТО, Leopard 2
23:42 05.02.2023
 
Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева

В Берлине пожаловались на молчание партнеров в ЕС после согласия ФРГ поставить танки Киеву

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. После согласия поставить танки Leopard 2 Украине партнеры Германии в ЕС внезапно замолчали, сказал генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Кевин Кюнерт.
Ранее немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что в Берлине ставится под сомнение реализация плана по поставкам Украине танков Leopard 2 для формирования двух танковых батальонов. Отмечалось, что сомнения возникли в ведомстве канцлера и в минобороны ФРГ из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны европейских партнеров. На этом фоне правительство Германии начало "дипломатическое наступление", чтобы реализовать запланированные поставки.
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"В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить (танки - ред.), но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", - сказал Кюнерт в эфире второго немецкого канала ZDF, комментируя то, что многие партнеры ФРГ в ЕС еще не взяли на себя никаких обязательств по поставкам танков.
Политик добавил, что канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус в настоящее время почти ежедневно проводят переговоры, особенно с партнерами из ЕС. "Действительно, нужно сказать, что сейчас все это собирается по отдельным частям, что необходимо для обоих танковых дивизий, батальонов, которые были обещаны, чтобы их действительно возможно было отправить на Украину", - пояснил генсек.
При этом он уточнил, что оборудование и боеприпасы ограничены. "Нет нигде такого большого склада, где все лежало бы готовым, а кто-то отказывался бы это поставлять. Запасы скудны", - добавил Кюнерт.
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Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, Берлин согласился предоставить разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцЕвросоюзСоциал-демократическая партия ГерманииНАТОLeopard 2
 
 
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