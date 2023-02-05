https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии

Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии - РИА Новости, 05.02.2023

Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии

Стало известно, что наряду с отправкой на Украину 14 танков Leopard 2 (это решение было принято германской федеральной канцелярией еще 25 января), в пятницу то... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:00

2023-02-05T08:14

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leopard 2

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Стало известно, что наряду с отправкой на Украину 14 танков Leopard 2 (это решение было принято германской федеральной канцелярией еще 25 января), в пятницу то же ведомство сообщило о поставках Киеву 88 танков модификации Leopard 1 из своих, как было сказано, "запасов".Денацифицированная (до последней, как нас на протяжении десятилетий убеждали, эсэсовской "руны" на черном мундире рейха) Германия — что разделенная, что воссоединенная — оказалась совсем не такой уж денацифицированной. Вернее, совсем не денацифицированной.Напомним, что сочетание 14/88 является кодовым лозунгом неонацистов.Однако оставим символику числительных и обратимся к фактам. Разделенная вначале на зоны оккупации, восточную и западную, из которых позднее были образованы Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германия, эти государства повели себя уже спустя короткое время после поражения рейха диаметрально противоположным образом.Основная промышленная база нацистской Германии располагалась на западе. Это Рурский бассейн, который давал уголь для гитлеровских заводов, и это сама промышленность, рассредоточенная по западным областям, ставшим впоследствии федеральными землями.Наши тогдашние союзники, в соответствии с документами трех международных конференций, получили в свои руки заводы, которые производили отличную легированную сталь, не менее качественную танковую броню, авиационное оборудование. Частично цеха были вывезены в США, вместе, кстати, с научно-конструкторским руководством предприятий в рамках операции "Скрепка", организованной Управлением стратегических служб, будущим ЦРУ.Владельцы корпораций, которым заводы и фабрики принадлежали, подпадали под денацификацию, и их даже отдали под трибунал, а кто-то вообще оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. Но по какому-то невероятному везению, а еще благодаря хорошим адвокатам (за большие и очень большие гонорары), этим персонажам, прямым пособникам Гитлера и приверженцам нацистской идеологии, выписали тюремные сроки ниже нижнего предела. И все эти почтенные господа, на предприятиях которых использовался рабский труд (в ряде случаев более половины тех, кто стоял на конвейере, были узниками концлагерей), вернулись к прежней работе. А именно — работать, чтобы вновь сделать Германию превыше всего.Конечно же, прямо об этом никто сказать не мог, но суть от этого не менялась.Как практически не менялся состав спецслужб ФРГ. Например, одной из них, БНД — Службой внешней разведки, вообще-то, руководил генерал-лейтенант вермахта Рейнхард Гелен, до того командовавший разведкой на Восточном фронте.Гелен боролся с советским влиянием и коммунистической идеологией, это давало ему полную индульгенцию и возможность найма бывших крупных гестаповских фигур вроде Клауса Барбье, "лионского мясника", на котором кровь десятков тысяч депортированных и замученных в застенках, включая маленьких детей, которых эсэсовец Барбье пытал на глазах родителей.Степень нацификации высшего политического истеблишмента ФРГ была таковой, что федеральный прокурор Фриц Бауэр, антифашист, боровшийся с гитлеровцами и во время, и после войны, отдал информацию о предполагаемом местонахождении в Аргентине Адольфа Эйхмана непосредственно руководству Моссада.Считается, что Эйхмана тоже использовали спецслужбы ФРГ в своих целях, поэтому прокурор Бауэр опасался, что этому палачу, отвечавшему за "окончательное решение еврейского вопроса", помогут уйти от ответственности уже нынешние сослуживцы.Усилиями американцев, хотя видимость "денацификации" и была создана, основной кулак германской промышленности сберегли. Подойдя к процессу так аккуратно, что даже корпорация Degussa, пусть не существующая сегодня под этим названием, была сохранена.Degussa известна тем, что производила во время войны "Циклон Б", который использовался для уничтожения людей в газовых камерах лагерей смерти или в автомашинах-"душегубках".Degussa была "денацифицирована", естественно, да так, что в 2006 году на ее предприятиях работали 36 тысяч сотрудников, а годовой оборот составлял без малого 11 миллиардов евро. Чистая же прибыль, которую получала "денацифицированная" производительница "Циклона Б", приближалась к 900 миллионам евро.Не менее задорно шли дела у "денацифицированного" концерна Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH — это с его конвейеров сходили "душегубки".Фургоны, созданные специально для умерщвления людей. Не только евреев. Это могли быть душевнобольные, недостойные считаться "истинными арийцами", дети-сироты славянской национальности, да и просто мирные жители, например, того же Краснодара, который был оккупирован.После войны "денацифицированный" концерн, виновный в массовых убийствах, перестроился и начал ремонтировать трамваи. Вполне успешно провел как бы конверсию и ремонтировал этот вид общественного транспорта вплоть до 1975 года.И никто, ни один человек, ни единый политик, бургомистр, журналист, да и просто граждане Германии, о которых нам рассказывали, что они все непрерывно каялись и несли бремя "исторической вины", ни разу не поинтересовался: "А мы точно сумели преодолеть дух реваншизма? Мы действительно сумели денацифицироваться, осознав, что и на наших плечах, и на плечах очень многих следующих поколений лежит никем, ничем и никогда не снимаемый груз ответственности не только за две развязанные мировые войны, но и за десятки миллионов погибших, просто потому, что мы сочли, что мы как нация — превыше всех?"По делам их узнаете их.Если Bosch, Porsche, Bayer прекрасно себя чувствовали экономически, если биржевые показатели были отличными, то кого вообще интересовало, что, к примеру, предшественник корпорации Bayer, который про аспирин и прочую высококлассную фармацевтику, покупал у руководства Освенцима женщин-заключенных, чтобы ставить на них опыты и испытывать лекарства?Разумеется, нынешний Bayer заявил, что к этим зверствам "отношения не имеет, поскольку тот Bayer входил в концерн Farbenindustrie AG", а современный не входит.Ну а что работает в той же сфере, так это просто совпадение.То есть ложечки, конечно, нашлись, но осадочек все равно остался.Поэтому, может, перестать нам уже быть наивными? Может, стоит все-таки уяснить самим себе, нам, чьи предки перемалывали дивизии вермахта, уничтожали человеконенавистников, останавливали печи крематориев и подачу "Циклона Б" в газовые камеры, а в итоге победили нацизм, вбив в его сердце кол и посадив главных преступников на скамью подсудимых, что наш подвиг и наши жертвы, к сожалению, не привели к тому, чтобы вина немцами была осознана и личностно, и на уровне социума.Новое поколение германских властей ведет себя точно так же, как и те, прежние, просто масштаб действий скромнее. Ну и лозунги поприличнее, в духе момента.Но то, что жажда реванша им по-прежнему кружит голову, сегодня, кажется, поняли даже самые наивные.

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, германия, украина, в мире, сша, leopard 2