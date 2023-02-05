https://ria.ru/20230205/syn-1849897582.html

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила участие его сына в диалоге с ОАЭ

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила участие его сына в диалоге с ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2023

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила участие его сына в диалоге с ОАЭ

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт объяснила, почему в официальном диалоге республики с ОАЭ участвует старший сын Александра Лукашенко... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:53

2023-02-05T20:53

2023-02-05T20:53

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абу-даби

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт объяснила, почему в официальном диалоге республики с ОАЭ участвует старший сын Александра Лукашенко Виктор. В четверг в Абу-Даби состоялась встреча главы белорусского государства с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. На мероприятии присутствовал и Виктор Лукашенко. "У каждой страны, опять же, свои особенности, в том числе в выстраивании дипломатического сотрудничества. Конечно, для стран арабского мира это совершенно особый статус, особый уровень доверия, когда отношения курирует кто-то из семьи лидера, главы государства. Особенно если это сын или старший сын, то это изначально задает совершенно другой характер сотрудничества. Это максимально поднимает планку", - цитирует Наталью Эйсмонт Sputnik Беларусь. Пресс-секретарь президента напомнила, что еще на заре выстраивания отношений Белоруссии и ОАЭ Александром Лукашенко было определено, что курировать их будет его старший сын. "Тем более тогда Виктор Александрович занимал должность помощника Президента по национальной безопасности. И это очень ложилось во всю канву выстраивания наших отношений", - пояснила Эйсмонт. После, когда Виктор Лукашенко переходил на общественную работу, было принято решение ничего не менять. "Потому что, повторюсь, это очень важный момент именно для того региона. Чтобы действительно абсолютно доверенное лицо курировало эти отношения. Когда приезжает с визитом выстраивать отношения, разговаривать вполне конкретно по любым направлениям, экономическим в первую очередь, сын главы государства, у них полнейшее доверие к тому, что говорит белорусская делегация", - сказала пресс-секретарь белорусского лидера.

https://ria.ru/20230205/lukashenko-1849882992.html

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775857278.html

оаэ

белоруссия

абу-даби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, белоруссия, абу-даби, александр лукашенко, в мире