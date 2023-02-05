https://ria.ru/20230205/svet-1849837094.html
В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света
В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света - РИА Новости, 05.02.2023
В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света
Стабилизационные отключения света частично будут введены в Киеве и Киевской области, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:06
2023-02-05T12:06
2023-02-05T12:06
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киевская область
днепропетровская область
укрэнерго
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Стабилизационные отключения света частично будут введены в Киеве и Киевской области, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В Киеве и Киевской области частично вводятся стабилизационные отключения. Будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. По данным ДТЭК, применение подобных частичных отключений позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Ранее в воскресенье в энергокомпании сообщали, что Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. Лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск). В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, днепропетровская область, укрэнерго, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Укрэнерго, ДТЭК
В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света
ДТЭК: в Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света