https://ria.ru/20230205/svet-1849837094.html

В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света

В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света - РИА Новости, 05.02.2023

В Киеве и Киевской области ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения света частично будут введены в Киеве и Киевской области, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:06

2023-02-05T12:06

2023-02-05T12:06

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киевская область

днепропетровская область

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Стабилизационные отключения света частично будут введены в Киеве и Киевской области, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В Киеве и Киевской области частично вводятся стабилизационные отключения. Будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. По данным ДТЭК, применение подобных частичных отключений позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Ранее в воскресенье в энергокомпании сообщали, что Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. Лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск). В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, киевская область, днепропетровская область, укрэнерго, дтэк