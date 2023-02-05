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В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата - РИА Новости, 05.02.2023
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В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:22
2023-02-05T15:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2. "Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что молодые люди были пьяны.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:22 05.02.2023
 
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата

На западе Москвы задержали четырех мужчин за стрельбу из охолощенного автомата

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2.
"Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка.
В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что молодые люди были пьяны.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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