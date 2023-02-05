https://ria.ru/20230205/strelba-1849858135.html

В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата

В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата - РИА Новости, 05.02.2023

В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата

Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:22

2023-02-05T15:22

2023-02-05T15:22

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2. "Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что молодые люди были пьяны.

https://ria.ru/20230202/strelba-1849307636.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва