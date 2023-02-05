https://ria.ru/20230205/strelba-1849858135.html
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:22
2023-02-05T15:22
2023-02-05T15:22
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2. "Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что молодые люди были пьяны.
https://ria.ru/20230202/strelba-1849307636.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата
На западе Москвы задержали четырех мужчин за стрельбу из охолощенного автомата
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей попали в отдел полиции за стрельбу из охолощенного автомата на западе Москвы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2.
"Сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка.
В свою очередь осведомленный источник уточнил агентству, что молодые люди были пьяны.