https://ria.ru/20230205/strelba-1849844564.html

В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу

В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу - РИА Новости, 05.02.2023

В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу

Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:13

2023-02-05T13:13

2023-02-05T14:30

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел в воскресенье утром на шоссе Энтузиастов. "Дорожный конфликт около 9.00 без ДТП. Один водитель ранен в ногу, второй задержан и доставлен в ОМВД", – сказал собеседник агентства. Правоохранители проводят проверку, добавил он. Как в свою очередь уточнили в столичной прокуратуре, в результате дорожных "разборок" пострадал водитель такси - в него другой участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. "По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истёк", - уточняет надзорное ведомство в Telegram-канале. В прокуратуре дополнили, что после инцидента со стрельбой в машины участников конфликта врезался ещё один автомобиль.

https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва