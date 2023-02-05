Рейтинг@Mail.ru
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/strelba-1849844564.html
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу
Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:13
2023-02-05T14:30
происшествия
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_5fa896a24de685e0980c105039a7c842.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел в воскресенье утром на шоссе Энтузиастов. "Дорожный конфликт около 9.00 без ДТП. Один водитель ранен в ногу, второй задержан и доставлен в ОМВД", – сказал собеседник агентства. Правоохранители проводят проверку, добавил он. Как в свою очередь уточнили в столичной прокуратуре, в результате дорожных "разборок" пострадал водитель такси - в него другой участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. "По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истёк", - уточняет надзорное ведомство в Telegram-канале. В прокуратуре дополнили, что после инцидента со стрельбой в машины участников конфликта врезался ещё один автомобиль.
https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html
https://ria.ru/20220127/strelba-1769730721.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576351822_0:0:1325:994_1920x0_80_0_0_7dc98e469fee83c40421384fb3772c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
13:13 05.02.2023 (обновлено: 14:30 05.02.2023)
 
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу

Дорожный конфликт на шоссе Энтузиастов в Москве перерос в стрельбу, один человек ранен

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в главке, инцидент произошел в воскресенье утром на шоссе Энтузиастов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 12:48
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
"Дорожный конфликт около 9.00 без ДТП. Один водитель ранен в ногу, второй задержан и доставлен в ОМВД", – сказал собеседник агентства.
Правоохранители проводят проверку, добавил он.
Как в свою очередь уточнили в столичной прокуратуре, в результате дорожных "разборок" пострадал водитель такси - в него другой участник конфликта выстрелил из травматического пистолета.
"По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истёк", - уточняет надзорное ведомство в Telegram-канале.
В прокуратуре дополнили, что после инцидента со стрельбой в машины участников конфликта врезался ещё один автомобиль.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января 2022, 09:50
В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала