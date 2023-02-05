https://ria.ru/20230205/strelba-1849844564.html
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу
Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:13
2023-02-05T13:13
2023-02-05T14:30
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел в воскресенье утром на шоссе Энтузиастов. "Дорожный конфликт около 9.00 без ДТП. Один водитель ранен в ногу, второй задержан и доставлен в ОМВД", – сказал собеседник агентства. Правоохранители проводят проверку, добавил он. Как в свою очередь уточнили в столичной прокуратуре, в результате дорожных "разборок" пострадал водитель такси - в него другой участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. "По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истёк", - уточняет надзорное ведомство в Telegram-канале. В прокуратуре дополнили, что после инцидента со стрельбой в машины участников конфликта врезался ещё один автомобиль.
https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
13:13 05.02.2023 (обновлено: 14:30 05.02.2023)
В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу
Дорожный конфликт на шоссе Энтузиастов в Москве перерос в стрельбу, один человек ранен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дорожный конфликт закончился стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в главке, инцидент произошел в воскресенье утром на шоссе Энтузиастов.
"Дорожный конфликт около 9.00 без ДТП. Один водитель ранен в ногу, второй задержан и доставлен в ОМВД", – сказал собеседник агентства.
Правоохранители проводят проверку, добавил он.
Как в свою очередь уточнили в столичной прокуратуре, в результате дорожных "разборок" пострадал водитель такси - в него другой участник конфликта выстрелил из травматического пистолета.
"По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истёк", - уточняет надзорное ведомство в Telegram-канале
.
В прокуратуре дополнили, что после инцидента со стрельбой в машины участников конфликта врезался ещё один автомобиль.