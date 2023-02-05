https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра - РИА Новости, 05.02.2023
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:48
2023-02-05T12:48
2023-02-05T13:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области."Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в четверг в дежурную часть полиции поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье.Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20230202/strelba-1849307636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
12:48 05.02.2023 (обновлено: 13:00 05.02.2023)
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
Суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого в стрельбе у торгового центра
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в четверг в дежурную часть полиции поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье.
Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".