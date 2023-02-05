Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра - РИА Новости, 05.02.2023
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:48
2023-02-05T13:00
происшествия
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области."Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в четверг в дежурную часть полиции поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье.Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20230202/strelba-1849307636.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
12:48 05.02.2023 (обновлено: 13:00 05.02.2023)
 
В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого в стрельбе у торгового центра

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в стрельбе в районе торгового центра в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в четверг в дежурную часть полиции поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший скрылся на автомобиле. Никто не пострадал. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье.
Как сообщал РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия в торгово -выставочном комплексе "Димбо", переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Со слов собеседника агентства, около пяти лет назад у мужчины появились отклонения в психике, его уволили, а после пожалели и приняли обратно на работу, отправив на лечение. Позже его, вероятно, снова уволили, добавил собеседник.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 16:51
Очевидец рассказал о стрельбе в Ростове-на-Дону
 
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала