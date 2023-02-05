https://ria.ru/20230205/ssha-1849801602.html

СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами

СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами

В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:51

2023-02-05T01:51

2023-02-05T06:36

сша

китай

невада

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

министерство обороны сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Как пишет издание, один американский чиновник заявил, что в секретном докладе упоминались авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии как места, где, как предполагается, осуществлялось иностранное наблюдение, однако не говорилось прямо, что за действиями стоял Китай. Издание продолжает, что американский чиновник сообщил, что с 2021 года Пентагон изучил несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки военных баз США. По словам двух чиновников, поскольку шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.

https://ria.ru/20230205/bayden-1849797097.html

сша

китай

невада

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