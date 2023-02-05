01:51 05.02.2023 (обновлено: 06:36 05.02.2023)
СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами
NYT: в докладе для конгресса США уже говорилось об иностранном воздушном наблюдении
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"По словам американских чиновников, в секретном докладе для конгресса в прошлом месяце обсуждалось по меньшей мере два инцидента, связанных с проведением конкурирующей державой воздушного наблюдения с использованием, предположительно, неизвестных передовых технологий. Хотя в докладе инциденты не приписывались какой-либо державе, два американских чиновника, знакомых с исследованием, заявили, что наблюдение, вероятно, проводилось Китаем", - говорится в сообщении газеты.
Издание продолжает, что американский чиновник сообщил, что с 2021 года Пентагон изучил несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки военных баз США. По словам двух чиновников, поскольку шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.