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СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами - РИА Новости, 05.02.2023
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СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами
СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами - РИА Новости, 05.02.2023
СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами
В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T01:51
2023-02-05T06:36
сша
китай
невада
джо байден
ллойд остин
энтони блинкен
министерство обороны сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Как пишет издание, один американский чиновник заявил, что в секретном докладе упоминались авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии как места, где, как предполагается, осуществлялось иностранное наблюдение, однако не говорилось прямо, что за действиями стоял Китай. Издание продолжает, что американский чиновник сообщил, что с 2021 года Пентагон изучил несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки военных баз США. По словам двух чиновников, поскольку шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
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сша, китай, невада, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, министерство обороны сша, конгресс сша, norad, в мире
США, Китай, Невада, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Конгресс США, NORAD, В мире
01:51 05.02.2023 (обновлено: 06:36 05.02.2023)
 
СМИ: конгресс США предупреждали о случаях слежки иностранными аппаратами

NYT: в докладе для конгресса США уже говорилось об иностранном воздушном наблюдении

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В секретном докладе для конгресса США в прошлом месяце говорилось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"По словам американских чиновников, в секретном докладе для конгресса в прошлом месяце обсуждалось по меньшей мере два инцидента, связанных с проведением конкурирующей державой воздушного наблюдения с использованием, предположительно, неизвестных передовых технологий. Хотя в докладе инциденты не приписывались какой-либо державе, два американских чиновника, знакомых с исследованием, заявили, что наблюдение, вероятно, проводилось Китаем", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, один американский чиновник заявил, что в секретном докладе упоминались авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии как места, где, как предполагается, осуществлялось иностранное наблюдение, однако не говорилось прямо, что за действиями стоял Китай.
Издание продолжает, что американский чиновник сообщил, что с 2021 года Пентагон изучил несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки военных баз США. По словам двух чиновников, поскольку шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем было доложено Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией США не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
00:07
Байден объяснил, почему китайский аэростат не сбили раньше
 
СШАКитайНевадаДжо БайденЛлойд ОстинЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАКонгресс СШАNORADВ мире
 
 
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