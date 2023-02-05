Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили создать список антигероев - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/spisok-1849821263.html
В Крыму предложили создать список антигероев
В Крыму предложили создать список антигероев - РИА Новости, 05.02.2023
В Крыму предложили создать список антигероев
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил "отсидеться в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:48
2023-02-05T09:52
политика
россия
владимир константинов
верка сердючка (андрей данилко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил "отсидеться в сложные времена за границей" . "Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка "бегунов на особо длинные дистанции" - один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чем не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живет себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам. По его словам, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция. "Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем - мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют", - подчеркнул глава парламента, добавив, что в России остается много настоящих патриотов. "Их надо смотреть и слушать, поддерживать, в их творчестве - сила, которая будет давать нашему народу источник энергии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230127/netrebko-1847979335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир константинов, верка сердючка (андрей данилко)
Политика, Россия, Владимир Константинов, Верка Сердючка (Андрей Данилко)
09:48 05.02.2023 (обновлено: 09:52 05.02.2023)
 
В Крыму предложили создать список антигероев

Глава парламента Крыма Константинов предложил создать список тех, кто решил "отсидеться"

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил "отсидеться в сложные времена за границей" .
"Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка "бегунов на особо длинные дистанции" - один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чем не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живет себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо", - сказал РИА Новости Константинов.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:17Культура
В ГД предложили создать список артистов, которых лишат госфинансирования
По его словам, у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам.
"Они не могут заниматься политической деятельностью, даже просто вступать в ту или иную партию. Думаю, на людей, помеченных таким маркером, должен налагаться запрет любой публичной деятельности, в том числе - выступления с концертами, исполнение песен. И, конечно, должен быть стоп-лист исполнителей, куда войдут пропагандисты нацистской идеологии и русофобии. Если мы будем устраивать дискотеки условно под песни Верки Сердючки, понятно, что это совершенно неприемлемо и аморально. Что-то может действовать какой-то период, что-то, возможно, должно вводиться навсегда", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция.
"Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем - мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют", - подчеркнул глава парламента, добавив, что в России остается много настоящих патриотов.
"Их надо смотреть и слушать, поддерживать, в их творчестве - сила, которая будет давать нашему народу источник энергии", - подчеркнул он.
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 18:09В мире
Украинским артистам запретили выступать на одном фестивале с Нетребко
 
ПолитикаРоссияВладимир КонстантиновВерка Сердючка (Андрей Данилко)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала