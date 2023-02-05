https://ria.ru/20230205/spisok-1849821263.html

В Крыму предложили создать список антигероев

В Крыму предложили создать список антигероев - РИА Новости, 05.02.2023

В Крыму предложили создать список антигероев

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил "отсидеться в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:48

2023-02-05T09:48

2023-02-05T09:52

политика

россия

владимир константинов

верка сердючка (андрей данилко)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев, состоящий из тех, кто оставил страну и решил "отсидеться в сложные времена за границей" . "Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка "бегунов на особо длинные дистанции" - один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чем не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живет себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам. По его словам, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция. "Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем - мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют", - подчеркнул глава парламента, добавив, что в России остается много настоящих патриотов. "Их надо смотреть и слушать, поддерживать, в их творчестве - сила, которая будет давать нашему народу источник энергии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230127/netrebko-1847979335.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир константинов, верка сердючка (андрей данилко)