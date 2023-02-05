21:49 05.02.2023 (обновлено: 21:50 05.02.2023)
Спецоперация, 5 февраля: Беннет рассказал о решении Запада "громить Путина"
Спецоперация, 5 февраля: Беннет обвинил Запад в срыве переговоров России и Украины
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации РФ, рассказал, что переговоры прервали страны Запада, несмотря на согласование всех действий с США, Германией и Францией.
Ход спецоперации
Минобороны РФ сообщило, что Киев намерен осуществить масштабную провокацию для обвинения РФ в "военных преступлениях". Для этого в Краматорске планируется подорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Персонал этих медучреждений уже эвакуирован.
Группировка "Восток" ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила за сутки более 130 украинских военных, а также артиллерийский склад в районе Угледара. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении уничтожила за сутки свыше 115 украинских военных и 9 единиц техники. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 150 человек.
Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация".
Боец группы "Вагнер" рассказал о тяжелых городских боях за южные кварталы Артемовска. За два дня штурма позиций противника снайперы "Вагнера" уничтожили группу грузинских наемников.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года - в качестве сотрудников спецслужб, инструкторов и наемников.
Обстрелы со стороны Киева
Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Погибла женщина и ранен мужчина.
Также двое женщин пострадали при обстреле со стороны Киева Волновахи.
Признания экс-премьера Израиля
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между РФ и Украиной в начале спецоперации, рассказал, что переговоры прервали страны Запада, несмотря на то, что он уже согласовал все свои действия с США, Германией, и с Францией. В интервью для своего YouTube-канала Беннет заявил, что было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами.
По его словам, Путин в ходе одной из первых их встреч якобы выразил готовность отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Однако, по мнению израильского политика, Запад впоследствии принял решение "громить Путина, а не договариваться".
Беннет рассказал также, что президент РФ Владимир Путин в начале спецоперации заверил его, что прятавшегося в бункере Владимира Зеленского устранять не будут. Как утверждает Беннет, после встречи с Путиным он позвонил Зеленскому и передал ему содержание разговора с российским лидером. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин в ходе телефонных разговоров не угрожал ни Германии, ни самому канцлеру ФРГ.
Ситуация на Украине
Зеленский лишил нескольких топ-чиновников, работавших при Викторе Януковиче, украинского гражданства из-за наличия российского, это экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.