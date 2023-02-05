https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849859951.html
В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске
В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске - РИА Новости, 05.02.2023
В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске
Военнослужащие России продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:37
2023-02-05T15:37
2023-02-05T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
киев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащие России продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов. Военнослужащий уточнил, что сейчас город остается "очень небезопасным местом". Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849833868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Киев
15:37 05.02.2023 (обновлено: 17:00 05.02.2023)
В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске
В рядах украинской армии признали продвижение Вооруженных сил России в Артемовске
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащие России продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов.
"За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) и заставить нас выйти из города", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Военнослужащий уточнил, что сейчас город остается "очень небезопасным местом".
Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина
Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.