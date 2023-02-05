https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849859951.html

В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске

В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске - РИА Новости, 05.02.2023

В ВСУ признали продвижение российских войск в Артемовске

Военнослужащие России продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:37

2023-02-05T15:37

2023-02-05T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

киев

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военнослужащие России продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов. Военнослужащий уточнил, что сейчас город остается "очень небезопасным местом". Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849833868.html

артемовск

россия

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, артемовск, россия, киев