https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849856964.html
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 05.02.2023
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:07
2023-02-05T15:07
2023-02-05T15:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230205/gaubitsy-1849858890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
15:07 05.02.2023 (обновлено: 15:35 05.02.2023)
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ
Минобороны: российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ