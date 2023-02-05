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Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 05.02.2023
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:07
2023-02-05T15:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям", - говорится в сводке министерства.
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россия
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
15:07 05.02.2023 (обновлено: 15:35 05.02.2023)
 
Российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки поразили 111 артподразделений ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы
Мобилизованные бойцы - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости
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Мобилизованные бойцы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 15:25Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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