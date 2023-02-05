https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849813473.html

ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"

ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 05.02.2023

ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"

Украинские войска в Артемовске используют для разведки гражданских лиц, рассказал участвующий в штурме города боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:05

2023-02-05T08:05

2023-02-05T08:49

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске используют для разведки гражданских лиц, рассказал участвующий в штурме города боец "Группы Вагнера"."Переодевают гражданских в свою форму, вот там перекресток, где-то километра полтора. Там по перекрестку выбегают, видно, что гражданские, переодетые в военную форму. Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно", — рассказал боец во время разговора на улицах Артемовска. По словам бойца, украинские военные делают это для выявления огневых точек. Собеседник агентства отметил, что использование такого живого щита значительно усложняет штурм города, поскольку ограничивает использование артиллерии. Также становится тяжелее зачищать здания, поскольку часто в подвалах находятся мирные жители. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые боиВ пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/vagner-1849812577.html

https://ria.ru/20230205/artemovsk-1849811120.html

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, вооруженные силы украины, безопасность