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ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849813473.html
ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"
ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер" - РИА Новости, 05.02.2023
ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"
Украинские войска в Артемовске используют для разведки гражданских лиц, рассказал участвующий в штурме города боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:05
2023-02-05T08:49
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске используют для разведки гражданских лиц, рассказал участвующий в штурме города боец "Группы Вагнера"."Переодевают гражданских в свою форму, вот там перекресток, где-то километра полтора. Там по перекрестку выбегают, видно, что гражданские, переодетые в военную форму. Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно", — рассказал боец во время разговора на улицах Артемовска. По словам бойца, украинские военные делают это для выявления огневых точек. Собеседник агентства отметил, что использование такого живого щита значительно усложняет штурм города, поскольку ограничивает использование артиллерии. Также становится тяжелее зачищать здания, поскольку часто в подвалах находятся мирные жители. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые боиВ пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230205/vagner-1849812577.html
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
08:05 05.02.2023 (обновлено: 08:49 05.02.2023)
 
ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"

Боец группы "Вагнер": украинские войска в Артемовске используют гражданских для разведки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы подразделения ЧВК "Вагнер"
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 5 фев — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске используют для разведки гражданских лиц, рассказал участвующий в штурме города боец "Группы Вагнера".
"Переодевают гражданских в свою форму, вот там перекресток, где-то километра полтора. Там по перекрестку выбегают, видно, что гражданские, переодетые в военную форму. Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно", — рассказал боец во время разговора на улицах Артемовска.
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
07:43
Снайперы "Вагнера" уничтожили группу грузинских наемников под Артемовском
По словам бойца, украинские военные делают это для выявления огневых точек.
Собеседник агентства отметил, что использование такого живого щита значительно усложняет штурм города, поскольку ограничивает использование артиллерии. Также становится тяжелее зачищать здания, поскольку часто в подвалах находятся мирные жители.
"Вот, недавно парень прикрывал собой женщину. Погиб, осколочное в голову. Вытаскивали оттуда стариков, детей. Чем больше продвигаемся, тем больше гражданских оттуда выходит", — отметил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут тяжелые бои
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Боец группы Вагнер о боях за южные кварталы Артемовска - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
07:06Специальная военная операция на Украине
Боец "Вагнера" рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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