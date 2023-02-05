https://ria.ru/20230205/slazhivanie-1849901366.html

В Минске заявили о продолжении слаживания региональной группировки войск СГ

В Минске заявили о продолжении слаживания региональной группировки войск СГ - РИА Новости, 05.02.2023

В Минске заявили о продолжении слаживания региональной группировки войск СГ

Слаживание региональной группировки войск Союзного государства будет продолжено, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T21:50

2023-02-05T21:50

2023-02-05T21:51

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Слаживание региональной группировки войск Союзного государства будет продолжено, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. "Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ (летно-тактическое учение), которое мы проводили, – это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", - сказал Лукьянович в воскресном эфире телеканала СТВ. Полковник рассказал об итогах прошедшего с 16 января по 1 февраля совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и России. "Мы использовали самолеты A-50, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения, который нам позволил значительно нарастить радиолокационное поле на малых и предельно малых высотах, а также нарастить поле боевого управления. Второй момент немаловажный – мы вывели всю нашу авиацию из-под удара, отработали элемент с перебазированием на наши аэродромы и Российской Федерации, также мы использовали гражданские аэропорты, что значительно повышает живучесть нашей авиации", - напомнил Лукьянович. Начальник ВВС республики отметил, что в Белоруссии был использовано опыт России, изменены отдельные формы боевых порядков и способы боевого применения штурмовой авиации и армейской авиации. При этом он с сожалением констатировал, что Запад превратил Украину в театр военных действий, развязав фактическую войну против Российской Федерации. "И там на сегодня группировка "Север" насчитывает 98 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч находится вдоль наших границ. Именно поэтому на территории Республики Беларусь и создана региональная группировка войск и сил с авиационным компонентом, которая сейчас проходит боевое слаживание. Это элемент защиты нашего Союзного государства", - сказал Лукьянович.

https://ria.ru/20230113/gruppirovka-1844555377.html

https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html

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белоруссия, россия, в мире, союзное государство