https://ria.ru/20230205/serova-1849239527.html

Любимица Сталина: яркая судьба и трагическая смерть Валентины Серовой

Любимица Сталина: яркая судьба и трагическая смерть Валентины Серовой - РИА Новости, 05.02.2023

Любимица Сталина: яркая судьба и трагическая смерть Валентины Серовой

"Девушка с характером" — этот фильм превратил Валентину Серову в 1939 году в кинозвезду. Успех закрепили в 1945-м культовые "Сердца четырех". Поклонники, слава, РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:00

2023-02-05T09:00

2023-02-05T09:00

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"Девушка с характером" — этот фильм превратил Валентину Серову в 1939 году в кинозвезду. Успех закрепили в 1945-м культовые "Сердца четырех". Поклонники, слава, признание коллег — вот оно, актерское счастье. Но личная жизнь артистки была полна трагедий, а блестящая карьера после нескольких громких ролей затухла. Загадочная смерть, проблемы с алкоголем, внезапная гибель любимого, ужасная участь сына и брак, разговоры о котором так и остались излюбленным мотивом для прессы и слухов. Она — легенда кино, а ее судьба — словно сюжет для психологической драмы, в которой моменты нежности и радости уступали место горю.В 1938-м 19-летняя Валя встретилась с Анатолием Серовым, летчиком-испытателем. Он был старше на десять лет, только вернулся из Испании, где участвовал в гражданской войне. Красивый, уважаемый — их роман развивался стремительно. Через три дня после знакомства он сделал предложение, через неделю, 11 мая, сыграли свадьбу.Они любили друг друга, но счастье не было долгим: ровно в первую годовщину брака Серов разбился в ходе учебного полета. Валентина тогда была беременна. Их малыш появился на свет в сентябре. Мальчика так рано овдовевшая красавица назвала в честь его погибшего отца — Толей.Валентина оставила фамилию Серова. Ей приписывали роман с Константином Рокоссовским — тема многочисленных спекуляций и фантазий. Ее талантом восхищался Иосиф Сталин. Но в Советском Союзе прежде всего говорили о других ее отношениях — с драматургом и поэтом Константином Симоновым.Последний отчаянно добивался взаимности. Двадцатипятилетний сердцеед бросил вторую супругу Евгению Ласкину, недавно родившую от него сына. Ходил с цветами на спектакли Серовой. И посвящал новой музе стихи. Ей написал "Жди меня, и я вернусь..." в 1941 году. Культовое произведение. Личное. Вошло в сборник Симонова "С тобой и без тебя". Им зачитывались в годы Второй мировой. А ведь тогда поэт, уехавший на фронт военкором, и популярная актриса даже не были расписаны.Поженились они в 1943-м. И вновь женское счастье, казалось бы, уже такое реальное, ускользнуло и принесло Валентине боль. Симонов надолго уезжал в заграничные командировки. Ездил в Америку, Японию, Европу. Посвящал себя творчеству и продвигался по работе. Был главредом "Литературной газеты", "Нового мира", секретарем Союза писателей. А еще любимый мужчина не сошелся с ее сыном. Толю отправили в интернат. Жизнь его была горькой. Трудовая колония, спиртное. Он умер в 35 лет. Серова пережила своего первенца всего на несколько месяцев.Алкоголь сгубил и ее. Симонов ушел от жены после 14 лет брака. Стирал посвящения ей в своих стихах. После развода их общую дочь у Валентины забрали. Машу, родившуюся ровно через 11 лет после смерти Анатолия Серова — 11 мая 1950-го, воспитывала бабушка — Клавдия Половикова, мать артистки. И она не хотела, чтобы Валентина общалась с девочкой. Вернуть ребенка актриса смогла только через суд — доказала, что изменилась и бросила пить. Но не навсегда. Ролей было мало, а красота, покорившая весь Советский Союз, проиграла в борьбе с зеленым змием. Ее квартира была разграблена. На лице гематома — то ли упала, то ли ударили. Экспертиза установила время смерти — ночь с 11 на 12 декабря 1975 года. Остальные обстоятельства так и остались тайной, опутанной домыслами. Говорят, что кто-то когда-то слышал, как один мужчина заявил, что так он отомстил Серовой за своего друга. Якобы он был знаком с ее сыном Анатолием. Но подтверждений этим слухам нет — они лишь пополнили копилку многочисленных легенд о культовой личности.Симонов на похороны Серовой не приехал. Прислал цветы — 58 роз. Столько было артистке по паспорту, когда она умерла. А в действительности — на два года меньше. Когда-то грезившая об актерской карьере, еще совсем юная Валя прибавила себе пару лет ради учебы в театральном.Симонов скончался через четыре года после того, как не стало Серовой. Он сжег письма, что Валентина сохранила, — поэт отправлял их с фронта. Их общая дочь Мария успела сделать копии некоторых посланий. Читать эти строки неловко — они полны желания и надежды. Это свидетельство любви, которая не стала вечной, но поразила сердца многочисленных поклонников Серовой.

https://ria.ru/20230121/kino-1846334873.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды