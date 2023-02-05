https://ria.ru/20230205/semya-1849869883.html
Многодетной семье из Запорожской области подарили автомобиль
Многодетной семье из Запорожской области подарили автомобиль - РИА Новости, 05.02.2023
Многодетной семье из Запорожской области подарили автомобиль
Многодетная семья из Запорожской области получила в подарок автомобиль в рамках гуманитарной акции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:51
2023-02-05T16:51
2023-02-05T16:51
мария львова-белова
константин малофеев
россия
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Многодетная семья из Запорожской области получила в подарок автомобиль в рамках гуманитарной акции, передает корреспондент РИА Новости. Оказать помощь семье удалось в рамках проекта "Счастливое детство", организованного при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Фонда Святителя Василия Великого под патронатом Константина Малофеева. В воскресенье они посетили Запорожскую область. Семья из одного из районов области воспитывает десять детей: семь под опекой и трое родных. У семьи большое подсобное хозяйство, занимаются выращиванием овощей. "Нам очень тяжело детей в школу возить, деток много, а наша машина очень маленькая. Мы шокированы - не ожидали. Мы очень благодарны и удивлены, не верится, что это наша машина", - поделилась мать семьи.
https://ria.ru/20221220/zemlya-1840103906.html
https://ria.ru/20221128/nagrady-1834782209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария львова-белова, константин малофеев, россия, запорожская область, общество
Мария Львова-Белова, Константин Малофеев, Россия, Запорожская область, Общество
Многодетной семье из Запорожской области подарили автомобиль
Семье из Запорожской области, где воспитывают десять детей, подарили автомобиль