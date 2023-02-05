22:07 05.02.2023 (обновлено: 23:24 05.02.2023)
Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли
Зеленский ввел санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах против российских предприятий атомной промышленности.
"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли", — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Указ Зеленского опубликован на сайте его офиса. В перечне в общей сложности числятся 200 компаний. В частности, под санкции попали госкорпорация "Росатом" и ее дочерние фирмы.
В списке также оказались предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома", среди которых оба федеральных ядерных центра — в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область), "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область), "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область) и другие.
Кроме того, в перечень включили холдинг "Атомэнергопром", объединяющий все гражданские активы российской атомной отрасли, оператор всех АЭС в России концерн "Росэнергоатом", "Горно-химический комбинат" (Железногорск, Красноярский край), "Уральский электрохимический комбинат" (Новоуральск, Свердловская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область), "Электрохимический завод" (Зеленогорск, Красноярский край), "Ангарский электролизный химический комбинат" (Ангарск, Иркутская область).
Помимо этого, ограничительные меры ввели против "Атомкапитала", "Института реакторных материалов", "Государственного научного центра Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" и акционерного общества "Русский сверхпроводник" и других компаний.
Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, речь идет о приостановке выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулировании или приостановлении лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
Помимо этого, компаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, им ограничат или прекратят предоставление электронных коммуникационных услуг и электронных коммуникационных сетей. Ограничительные меры также подразумевают запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.