https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849802322.html

В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ

В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ - РИА Новости, 05.02.2023

В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ

СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо препятствий, заявил РИА Новости председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:59

2023-02-05T01:59

2023-02-05T01:59

канада

дмитрий горностаев

сергей брилев

зимбабве

россия

евгений поддубный

санкции в отношении россии

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ЙОХАННЕСБУРГ, 5 фев - РИА Новости. СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо препятствий, заявил РИА Новости председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе, комментируя канадские санкции против российских журналистов и СМИ. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также ряд российских артистов. "СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо преград", - сказал Нкубе, подчеркнув, что свобода печати должна продолжать действовать даже во время вооруженных конфликтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух". Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции - повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.

https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849792718.html

https://ria.ru/20230204/manifestatsiya-1849783428.html

канада

зимбабве

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, дмитрий горностаев, сергей брилев, зимбабве, россия, евгений поддубный, санкции в отношении россии