https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849802322.html
В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ
В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ - РИА Новости, 05.02.2023
В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ
СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо препятствий, заявил РИА Новости председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T01:59
2023-02-05T01:59
2023-02-05T01:59
канада
дмитрий горностаев
сергей брилев
зимбабве
россия
евгений поддубный
санкции в отношении россии
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ЙОХАННЕСБУРГ, 5 фев - РИА Новости. СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо препятствий, заявил РИА Новости председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе, комментируя канадские санкции против российских журналистов и СМИ. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также ряд российских артистов. "СМИ должно быть позволено выполнять свою работу без каких-либо преград", - сказал Нкубе, подчеркнув, что свобода печати должна продолжать действовать даже во время вооруженных конфликтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух". Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции - повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.
https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849792718.html
https://ria.ru/20230204/manifestatsiya-1849783428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, дмитрий горностаев, сергей брилев, зимбабве, россия, евгений поддубный, санкции в отношении россии
Канада, Дмитрий Горностаев, Сергей Брилев, Зимбабве, Россия, Евгений Поддубный, Санкции в отношении России
В Зимбабве прокомментировали новые санкции Канады против российских СМИ
Председатель форума редакторов Зимбабве Нкубе: СМИ должны работать без припятствий