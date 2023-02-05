https://ria.ru/20230205/rodstvenniki-1849847030.html
Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты
Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты - РИА Новости, 05.02.2023
Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:39
2023-02-05T13:39
2023-02-05T16:50
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике."Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. <...> Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. <...> Вдвойне смешно, когда меня обвиняют в нарушении Закона. Напомню им, что в Чеченской Республике Закон превыше всего!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что "тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями" ради конституции республики, а среди погибших — его близкие, друзья, родственники "и самый дорогой мне человек — Отец"."Львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники", — указал Кадыров. Политик заявил, что с его родственников на любой должности "спрос в десятки раз больше", так как им приходится доказывать, что они работают "не благодаря мне, а вопреки". Ранее Кадыров объявил о назначении 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Старшая дочь главы региона, Айшат Кадырова, занимает должность министра культуры Чечни, также две дочери занимают руководящие посты в республике: Хадижат Кадырова — руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а Хутмат Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы Чечни.
https://ria.ru/20230202/plemyannik-1849217033.html
https://ria.ru/20230204/kadyrov-1849751132.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество
13:39 05.02.2023 (обновлено: 16:50 05.02.2023)
Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты
Кадыров заявил, что с занимающих высокие посты родственников спрос в десятки раз больше
ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике.
"Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. <...> Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. <...> Вдвойне смешно, когда меня обвиняют в нарушении Закона. Напомню им, что в Чеченской Республике Закон превыше всего!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями" ради конституции республики, а среди погибших — его близкие, друзья, родственники "и самый дорогой мне человек — Отец".
"Львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники", — указал Кадыров.
Политик заявил, что с его родственников на любой должности "спрос в десятки раз больше", так как им приходится доказывать, что они работают "не благодаря мне, а вопреки".
"Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог", — заключил глава региона.
Ранее Кадыров объявил о назначении 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Старшая дочь главы региона, Айшат Кадырова
, занимает должность министра культуры Чечни, также две дочери занимают руководящие посты в республике: Хадижат Кадырова — руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного
, а Хутмат Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы Чечни.