https://ria.ru/20230205/rodstvenniki-1849847030.html

Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты

Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты - РИА Новости, 05.02.2023

Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:39

2023-02-05T13:39

2023-02-05T16:50

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 5 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику из-за назначения родственников на высокие посты в республике."Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. <...> Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. <...> Вдвойне смешно, когда меня обвиняют в нарушении Закона. Напомню им, что в Чеченской Республике Закон превыше всего!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что "тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями" ради конституции республики, а среди погибших — его близкие, друзья, родственники "и самый дорогой мне человек — Отец"."Львиная доля нынешних чиновников — это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники", — указал Кадыров. Политик заявил, что с его родственников на любой должности "спрос в десятки раз больше", так как им приходится доказывать, что они работают "не благодаря мне, а вопреки". Ранее Кадыров объявил о назначении 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на должность министра имущественных и земельных отношений региона. Старшая дочь главы региона, Айшат Кадырова, занимает должность министра культуры Чечни, также две дочери занимают руководящие посты в республике: Хадижат Кадырова — руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а Хутмат Кадырова — заместитель руководителя секретариата главы Чечни.

https://ria.ru/20230202/plemyannik-1849217033.html

https://ria.ru/20230204/kadyrov-1849751132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество