https://ria.ru/20230205/reznikov-1849903035.html

СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины

СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины

Украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, эту должность займет начальник главного... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:23

2023-02-05T22:23

2023-02-05T22:24

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украина

алексей резников

верховная рада украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, эту должность займет начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет украинское издание "РБК-Украина". Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Буданова из главного управления разведки. В интервью изданию "Украинская правда" Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. "Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР минобороны Кирилл Буданов", - пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник. Собеседник издания также подтвердил информацию, что Василий Малыш, исполняющий обязанности главы Службы безопасности будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко - главой МВД. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html

https://ria.ru/20230205/proverka-1849893772.html

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в мире, украина, алексей резников, верховная рада украины, министерство обороны украины