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СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
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СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины
СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины
Украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, эту должность займет начальник главного... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:23
2023-02-05T22:24
в мире
украина
алексей резников
верховная рада украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, эту должность займет начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет украинское издание "РБК-Украина". Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Буданова из главного управления разведки. В интервью изданию "Украинская правда" Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. "Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР минобороны Кирилл Буданов", - пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник. Собеседник издания также подтвердил информацию, что Василий Малыш, исполняющий обязанности главы Службы безопасности будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко - главой МВД. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html
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в мире, украина, алексей резников, верховная рада украины, министерство обороны украины
В мире, Украина, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины
22:23 05.02.2023 (обновлено: 22:24 05.02.2023)
 
СМИ: в Верховной раде проголосуют за отставку главы Минобороны Украины

"РБК-Украина": в Раде проголосуют за отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинский парламент на ближайшем заседании проголосует за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, эту должность займет начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет украинское издание "РБК-Украина".
Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Буданова из главного управления разведки. В интервью изданию "Украинская правда" Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий.
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"Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР минобороны Кирилл Буданов", - пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник.
Собеседник издания также подтвердил информацию, что Василий Малыш, исполняющий обязанности главы Службы безопасности будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко - главой МВД.
"В то же время источник сообщил, что Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - пишет издание.
Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко.
По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.
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