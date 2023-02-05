https://ria.ru/20230205/reznikov-1849840769.html
Глава Минобороны Украины рассказал, как относится к возможной отставке
Глава Минобороны Украины рассказал, как относится к возможной отставке - РИА Новости, 05.02.2023
Глава Минобороны Украины рассказал, как относится к возможной отставке
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:34
2023-02-05T12:34
2023-02-05T12:34
алексей резников
министерство обороны украины
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Кирилла Буданова из главного управления разведки. По словам депутата, о возможных изменениях может быть известно уже в воскресенье вечером. "У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его". Поэтому я готов к любому развитию событий", - заявил Резников в интервью изданию "Украинская правда". Он также отметил, что за сделанное на посту ему "отнюдь не стыдно" и "точно будет что показать, что я сделал".
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, министерство обороны украины, верховная рада украины, в мире
Алексей Резников, Министерство обороны Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Глава Минобороны Украины рассказал, как относится к возможной отставке
Глава Минобороны Украины Резников о возможной отставке: готов к любому развитию событий