https://ria.ru/20230205/razvedchiki-1849808250.html

Российские разведчики выбили с позиций ВСУ польских наемников

Российские разведчики выбили с позиций ВСУ польских наемников - РИА Новости, 05.02.2023

Российские разведчики выбили с позиций ВСУ польских наемников

Разведчики Западного военного округа захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих польские наемники, сообщил РИА Новости военнослужащий с... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T05:06

2023-02-05T05:06

2023-02-05T07:39

западный военный округ (зво)

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Разведчики Западного военного округа захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих польские наемники, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Горец"."Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор", - рассказал собеседник агентства.В ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные, по его словам, слышали как украинскую, так и польскую речь.Бой военнослужащие вели с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники, уточнил "Горец".В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали 1-3 тысячи иностранных наемников.

https://ria.ru/20230118/dnr-1845619885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

западный военный округ (зво)