https://ria.ru/20230205/rasskazchik-1849593417.html

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? - РИА Новости, 05.02.2023

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

2023-02-05T12:00

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Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть. audio/mpeg

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть. audio/mpeg

Осторожно: в выпуске есть спойлеры.Книги, о которых мы рассказывали:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Ирина Любина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир набоков, николай гоголь, литература, книги, детектив, аудио