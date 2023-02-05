Рейтинг@Mail.ru
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230205/rasskazchik-1849593417.html
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? - РИА Новости, 05.02.2023
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
2023-02-05T12:00
2023-02-05T12:00
как это по-русски
владимир набоков
николай гоголь
литература
книги
детектив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591188_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_6add164ae99402c540cf82f6f62fa11c.jpg
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
audio/mpeg
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
audio/mpeg
Осторожно: в выпуске есть спойлеры.Книги, о которых мы рассказывали:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Ирина Любина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591188_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c3ac4ecd0a4d51c19b0ba425db1f5d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир набоков, николай гоголь, литература, книги, детектив, аудио
Как это по-русски, Владимир Набоков, Николай Гоголь, Литература, Книги, детектив
12:00 05.02.2023
 

Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?

Как это по-русски
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
Осторожно: в выпуске есть спойлеры.
Книги, о которых мы рассказывали:
  • Владимир Набоков "Лолита"
  • Саша Соколов "Школа для дураков"
  • Николай Гоголь "Записки сумасшедшего"
  • Агата Кристи "Убийство Роджера Экройда"
  • Леонид Добычин "Город Эн"
  • Иэн Макьюэн "Искупление"
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Монтаж: Анастасия Паниоти
Редактор: Ирина Любина
 
Как это по-русскиВладимир НабоковНиколай ГогольЛитератураКнигидетектив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала