https://ria.ru/20230205/rasskazchik-1849593417.html
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"? - РИА Новости, 05.02.2023
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
2023-02-05T12:00
2023-02-05T12:00
2023-02-05T12:00
как это по-русски
владимир набоков
николай гоголь
литература
книги
детектив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591188_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_6add164ae99402c540cf82f6f62fa11c.jpg
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
audio/mpeg
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.
audio/mpeg
Осторожно: в выпуске есть спойлеры.Книги, о которых мы рассказывали:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Ирина Любина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849591188_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c3ac4ecd0a4d51c19b0ba425db1f5d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир набоков, николай гоголь, литература, книги, детектив, аудио
Как это по-русски, Владимир Набоков, Николай Гоголь, Литература, Книги, детектив
Сумасшедшие, преступники и фантазеры — кто такой "ненадежный рассказчик"?
Как превратить извращенца в романтика? Кто из чувства вины выдумывает другой финал истории? Как рассказать об убийстве и не раскрыть свою причастность к нему? И почему герои представляют совсем разные версии одного и того же события? Разбираемся, как устроен "ненадежный рассказчик" в литературе и почему ему часто удается нас обмануть.