https://ria.ru/20230205/raketa-1849838565.html
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура - РИА Новости, 05.02.2023
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 стартовала с космодрома Байконур, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:19
2023-02-05T12:19
2023-02-05T22:57
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 стартовала с космодрома Байконур, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса". Выведение разгонного блока ДМ-03 со спутником на низкую околоземную орбиту ожидается через девять минут 45 секунд после старта. После этого ДМ-03 доставит "Электро-Л" на орбиту высотой 35,4 тысячи километров.После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров. Это первый российский космический пуск в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура — 9 февраля и 20 февраля на ракетах "Союз-2.1а" к Международной космической станции будут запущены грузовой корабль "Прогресс МС-22" и пилотируемый "Союз МС-23" (полетит без экипажа). В марте с Байконура пройдет старт еще одного "Протона", будет запущен спутник-ретранслятор "Луч-5".Сейчас работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Пятый такой спутник должен стартовать в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), протон-м, международная космическая станция (мкс), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Протон-М, Международная космическая станция (МКС), Роскосмос
12:19 05.02.2023 (обновлено: 22:57 05.02.2023)
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура
Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с космодрома Байконур
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 стартовала с космодрома Байконур, трансляция
пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Выведение разгонного блока ДМ-03 со спутником на низкую околоземную орбиту ожидается через девять минут 45 секунд после старта. После этого ДМ-03 доставит "Электро-Л" на орбиту высотой 35,4 тысячи километров.
После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров.
Это первый российский космический пуск в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура — 9 февраля и 20 февраля на ракетах "Союз-2.1а" к Международной космической станции будут запущены грузовой корабль "Прогресс МС-22" и пилотируемый "Союз МС-23" (полетит без экипажа). В марте с Байконура пройдет старт еще одного "Протона", будет запущен спутник-ретранслятор "Луч-5".
Сейчас работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Пятый такой спутник должен стартовать в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.