https://ria.ru/20230205/raketa-1849838565.html

Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура - РИА Новости, 05.02.2023

Ракета "Протон" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 стартовала с космодрома Байконур, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:19

2023-02-05T12:19

2023-02-05T22:57

наука

космос - риа наука

байконур (город)

протон-м

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" № 4 стартовала с космодрома Байконур, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса". Выведение разгонного блока ДМ-03 со спутником на низкую околоземную орбиту ожидается через девять минут 45 секунд после старта. После этого ДМ-03 доставит "Электро-Л" на орбиту высотой 35,4 тысячи километров.После выведения спутник должен будет самостоятельно прибыть на геостационарную орбиту высотой почти 35,8 тысячи километров. Это первый российский космический пуск в 2023 году. В феврале пройдут еще два старта с Байконура — 9 февраля и 20 февраля на ракетах "Союз-2.1а" к Международной космической станции будут запущены грузовой корабль "Прогресс МС-22" и пилотируемый "Союз МС-23" (полетит без экипажа). В марте с Байконура пройдет старт еще одного "Протона", будет запущен спутник-ретранслятор "Луч-5".Сейчас работают только два "Электро-Л" под номерами 2 и 3, выведенные на орбиту в 2016 и 2019 годах. Пятый такой спутник должен стартовать в 2024 году. Спутники передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, байконур (город), протон-м, международная космическая станция (мкс), роскосмос