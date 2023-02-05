https://ria.ru/20230205/pvo-1849852723.html

Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО

Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО - РИА Новости, 05.02.2023

Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО

Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:34

2023-02-05T14:34

2023-02-05T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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антонио таяни

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных сил страны Николай Олещук. Ранее французское минобороны сообщило, что Франция и Италия этой весной отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba. "Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", – приводит украинское издание "УНИАН" слова Олещука, отметившего, что военные вернутся "с самими комплексами SAMP/T - Mamba". Место проведения учений не сообщается. Ожидается, что "эти системы, способные перехватывать баллистические ракеты, будут развернуты в Украине за два месяца", отметил издание. Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846448998.html

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, италия, антонио таяни, дмитрий песков, нато, сергей лавров