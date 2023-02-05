Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО
Олещук: украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных сил страны Николай Олещук.
"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", – приводит украинское издание "УНИАН" слова Олещука, отметившего, что военные вернутся "с самими комплексами SAMP/T - Mamba". Место проведения учений не сообщается.
Ожидается, что "эти системы, способные перехватывать баллистические ракеты, будут развернуты в Украине за два месяца", отметил издание.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".