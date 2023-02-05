Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/pvo-1849852723.html
Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО
Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО - РИА Новости, 05.02.2023
Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО
Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:34
2023-02-05T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
италия
антонио таяни
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных сил страны Николай Олещук. Ранее французское минобороны сообщило, что Франция и Италия этой весной отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba. "Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", – приводит украинское издание "УНИАН" слова Олещука, отметившего, что военные вернутся "с самими комплексами SAMP/T - Mamba". Место проведения учений не сообщается. Ожидается, что "эти системы, способные перехватывать баллистические ракеты, будут развернуты в Украине за два месяца", отметил издание. Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846448998.html
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849839738.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, италия, антонио таяни, дмитрий песков, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Италия, Антонио Таяни, Дмитрий Песков, НАТО, Сергей Лавров
14:34 05.02.2023
 
Украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО

Олещук: украинских военных направили на обучение работе с европейской системой ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинские подразделения зенитных ракетных войск отправились за границу на учения с европейской системой противовоздушной обороны, заявил командующий воздушных сил страны Николай Олещук.
Ранее французское минобороны сообщило, что Франция и Италия этой весной отправят Украине систему ПВО совместной разработки Samp/T - Mamba.
"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", – приводит украинское издание "УНИАН" слова Олещука, отметившего, что военные вернутся "с самими комплексами SAMP/T - Mamba". Место проведения учений не сообщается.
Ожидается, что "эти системы, способные перехватывать баллистические ракеты, будут развернуты в Украине за два месяца", отметил издание.
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 13:01Специальная военная операция на Украине
СМИ раскрыли возможную схему поставки систем ПВО Украине
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 12:29
На Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИталияАнтонио ТаяниДмитрий ПесковНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала