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Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина - РИА Новости, 05.02.2023
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Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина
Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина - РИА Новости, 05.02.2023
Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:30
2023-02-05T13:05
в мире
украина
израиль
ссср
владимир путин
нафтали беннет
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.Политик заявил, что во время встречи в Сочи много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом."Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения", — рассказал Беннет.Также экс-премьер заметил, что российский лидер перед встречей выяснил некоторые факты о своем собеседнике.Кроме того, Беннет отметил острый ум Путина, его чувство юмора, назвал российского президента "милейшим собеседником" и заявил, что тот не произвел на него пугающего впечатления.
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849827920.html
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в мире, украина, израиль, ссср, владимир путин, нафтали беннет
В мире, Украина, Израиль, СССР, Владимир Путин, Нафтали Беннет
12:30 05.02.2023 (обновлено: 13:05 05.02.2023)
 
Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина

Экс-премьер Израиля Беннет отметил острый ум и чувство юмора Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.
Политик заявил, что во время встречи в Сочи много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом.
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Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского, заявил Беннет
"Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения", — рассказал Беннет.
Также экс-премьер заметил, что российский лидер перед встречей выяснил некоторые факты о своем собеседнике.

"Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов "Хезболлы". Это произвело на него сильное впечатление", — заметил он.

Кроме того, Беннет отметил острый ум Путина, его чувство юмора, назвал российского президента "милейшим собеседником" и заявил, что тот не произвел на него пугающего впечатления.
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В миреУкраинаИзраильСССРВладимир ПутинНафтали Беннет
 
 
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