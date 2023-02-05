https://ria.ru/20230205/putin-1849840046.html

Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина

Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина - РИА Новости, 05.02.2023

Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:30

2023-02-05T12:30

2023-02-05T13:05

в мире

украина

израиль

ссср

владимир путин

нафтали беннет

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.Политик заявил, что во время встречи в Сочи много беседовал с Путиным об истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом."Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения", — рассказал Беннет.Также экс-премьер заметил, что российский лидер перед встречей выяснил некоторые факты о своем собеседнике.Кроме того, Беннет отметил острый ум Путина, его чувство юмора, назвал российского президента "милейшим собеседником" и заявил, что тот не произвел на него пугающего впечатления.

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849827920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, израиль, ссср, владимир путин, нафтали беннет