12:30 05.02.2023 (обновлено: 13:05 05.02.2023)
Экс-премьер Израиля назвал главные качества Путина
Экс-премьер Израиля Беннет отметил острый ум и чувство юмора Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет во время интервью ведущему Ханоху Дауму поделился воспоминаниями о встрече с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до начала спецоперации на Украине.
"Ему очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения", — рассказал Беннет.
Также экс-премьер заметил, что российский лидер перед встречей выяснил некоторые факты о своем собеседнике.
"Путин откуда-то узнал, что в 1995 году меня считали чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов "Хезболлы". Это произвело на него сильное впечатление", — заметил он.
Кроме того, Беннет отметил острый ум Путина, его чувство юмора, назвал российского президента "милейшим собеседником" и заявил, что тот не произвел на него пугающего впечатления.