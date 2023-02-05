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Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.02.2023
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Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках"
Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.02.2023
Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток —... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T01:58
2023-02-05T01:58
в мире
германия
россия
алексей пушков
александр вучич
олаф шольц
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Ранее в интервью газете Welt am Sonntag Франк заявил, что доказательств "причастности" России к взрывам на газопроводах нет."Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому - кто знает...", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, о том, кто стоит за диверсией, знает весь мир, о чем прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине."Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России", - резюмировал сенатор.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выскажет свои предположения по виновным в случившемся на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет. Как позже заявили в МИД России, по заявлениям Шольца о расследованиях взрывов складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Как указывал Вучич, все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводах, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.Теракты произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В декабре прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что взорвал "Северные потоки" тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины.
https://ria.ru/20230202/terakt-1849281326.html
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в мире, германия, россия, алексей пушков, александр вучич, олаф шольц, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, Алексей Пушков, Александр Вучич, Олаф Шольц, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
01:58 05.02.2023
 
Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках"

Сенатор Пушков раскритиковал признание генпрокурора ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Ранее в интервью газете Welt am Sonntag Франк заявил, что доказательств "причастности" России к взрывам на газопроводах нет.
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2 февраля, 15:49
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"Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому - кто знает...", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, о том, кто стоит за диверсией, знает весь мир, о чем прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине.
"Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России", - резюмировал сенатор.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выскажет свои предположения по виновным в случившемся на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет. Как позже заявили в МИД России, по заявлениям Шольца о расследованиях взрывов складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Как указывал Вучич, все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводах, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.
Теракты произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что взорвал "Северные потоки" тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины.
Забавное такое признание – Лавров о радости Нуланд из-за ЧП на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 13:54
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"
 
В миреГерманияРоссияАлексей ПушковАлександр ВучичОлаф ШольцГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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