https://ria.ru/20230205/pushkov-1849802141.html

Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках"

Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.02.2023

Пушков высмеял признание Германии о взрывах на "Северных потоках"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток —... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:58

2023-02-05T01:58

2023-02-05T01:58

в мире

германия

россия

алексей пушков

александр вучич

олаф шольц

генеральная прокуратура рф

северный поток

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Ранее в интервью газете Welt am Sonntag Франк заявил, что доказательств "причастности" России к взрывам на газопроводах нет."Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому - кто знает...", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, о том, кто стоит за диверсией, знает весь мир, о чем прямо говорил президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине."Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России", - резюмировал сенатор.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия выскажет свои предположения по виновным в случившемся на "Северных потоках", когда будут доказательства, и спекулировать на эту тему не будет. Как позже заявили в МИД России, по заявлениям Шольца о расследованиях взрывов складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Как указывал Вучич, все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводах, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.Теракты произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В декабре прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что взорвал "Северные потоки" тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины.

https://ria.ru/20230202/terakt-1849281326.html

https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html

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в мире, германия, россия, алексей пушков, александр вучич, олаф шольц, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2