Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок
В минобороны Украины заявили о запуске внутреннего аудита по проверке систем закупок
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели.
"Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам февраля. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Далее это будет положено на стол для принятия соответствующих решений", – приводит слова Резникова агентство "Укринформ".
По его словам, параллельно проводится государственный аудит, а счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи.
"На сегодня мы реорганизовали несколько подразделений министерства обороны - это главное управление имущества и ресурсов, департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний - спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", - отметил Резников.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.