https://ria.ru/20230205/proverka-1849893772.html

Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок

Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок - РИА Новости, 05.02.2023

Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок

Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:00

2023-02-05T20:00

2023-02-05T20:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели. По его словам, параллельно проводится государственный аудит, а счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи. "На сегодня мы реорганизовали несколько подразделений министерства обороны - это главное управление имущества и ресурсов, департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний - спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", - отметил Резников. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.

https://ria.ru/20230205/otstavka-1849874605.html

https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, черниговская область, алексей резников, богдан хмельницкий, верховная рада украины, гур минобороны украины, вооруженные силы украины