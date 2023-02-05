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Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок - РИА Новости, 05.02.2023
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Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок
Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок - РИА Новости, 05.02.2023
Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок
Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:00
2023-02-05T20:00
в мире
украина
киев
черниговская область
алексей резников
богдан хмельницкий
верховная рада украины
гур минобороны украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели. По его словам, параллельно проводится государственный аудит, а счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи. "На сегодня мы реорганизовали несколько подразделений министерства обороны - это главное управление имущества и ресурсов, департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний - спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", - отметил Резников. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
https://ria.ru/20230205/otstavka-1849874605.html
https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, алексей резников, богдан хмельницкий, верховная рада украины, гур минобороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Алексей Резников, Богдан Хмельницкий, Верховная Рада Украины, ГУР Минобороны Украины, Вооруженные силы Украины
20:00 05.02.2023
 
Минобороны Украины запустит внутренний аудит по проверке систем закупок

В минобороны Украины заявили о запуске внутреннего аудита по проверке систем закупок

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников после скандала с закупками заявил о запуске аудита всех систем закупок, он должен завершиться в течение недели.
"Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам февраля. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Далее это будет положено на стол для принятия соответствующих решений", – приводит слова Резникова агентство "Укринформ".
По его словам, параллельно проводится государственный аудит, а счетная палата Верховной рады готова начать аудит международной технической помощи.
"На сегодня мы реорганизовали несколько подразделений министерства обороны - это главное управление имущества и ресурсов, департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний - спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", - отметил Резников.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
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В миреУкраинаКиевЧерниговская областьАлексей РезниковБогдан ХмельницкийВерховная Рада УкраиныГУР Минобороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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