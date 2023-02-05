https://ria.ru/20230205/primore-1849809255.html
В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" деньги
В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" деньги - РИА Новости, 05.02.2023
В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" деньги
Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу подозреваемого в организации и руководстве двух организованных групп, которые вели незаконную... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T05:35
2023-02-05T05:35
2023-02-05T06:40
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу подозреваемого в организации и руководстве двух организованных групп, которые вели незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги, а также его сообщника, сообщает прокуратура Приморья. Также заключен под стражу на два месяца один из его сообщников - 39-летний подозреваемый. Сейчас избирается мера пресечения в отношении еще двух участников группы, добавили РИА Новости в прокуратуре. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", "Незаконная банковская деятельность", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". По данным прокуратуры, соучастники за вознаграждение обналичивали и придавали законный вид деньгам, полученным преступным путём. СУСК РФ по Приморскому краю сообщает, что в деле фигурируют лидер преступного сообщества и четыре его участника. В том числе они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга ведут незаконную деятельность в Приморье, договорился с ними и организовал единое сообщество. В его состав также были привлечены и другие участники. "В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 миллиардов рублей", - отмечают в СУСК.Как позже сообщила прокуратура Приморья, еще двух соучастников суд арестовал на 2 месяца.
https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
05:35 05.02.2023 (обновлено: 06:40 05.02.2023)
В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" деньги
В Приморье арестовали организатора группировок, "отмывавших" преступно полученные деньги
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу подозреваемого в организации и руководстве двух организованных групп, которые вели незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги, а также его сообщника, сообщает прокуратура Приморья.
"Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода... С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Также заключен под стражу на два месяца один из его сообщников - 39-летний подозреваемый.
Сейчас избирается мера пресечения в отношении еще двух участников группы, добавили РИА Новости в прокуратуре.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", "Незаконная банковская деятельность", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". По данным прокуратуры, соучастники за вознаграждение обналичивали и придавали законный вид деньгам, полученным преступным путём.
СУСК РФ
по Приморскому краю
сообщает, что в деле фигурируют лидер преступного сообщества и четыре его участника. В том числе они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей.
По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга ведут незаконную деятельность в Приморье, договорился с ними и организовал единое сообщество. В его состав также были привлечены и другие участники.
"В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 миллиардов рублей", - отмечают в СУСК.
Как позже сообщила прокуратура Приморья, еще двух соучастников суд арестовал на 2 месяца.