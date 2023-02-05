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СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/prestupleniya-1849855321.html
СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов
СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023
СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов
Следователи расследуют преступления со стороны украинских военных против населения ДНР и Херсонской области после сообщений о том, что дети стали жертвами... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:56
2023-02-05T14:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следователи расследуют преступления со стороны украинских военных против населения ДНР и Херсонской области после сообщений о том, что дети стали жертвами беспорядочного минирования киевскими войсками одного из районов Херсонщины, сообщается в телеграм-канале СК России. Ранее сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети. Также указывалось, что в результате обстрелов Донецка с украинской стороны ранен мирный житель в поселке Минеральное Ясиноватского района, женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе, еще один мужчина ранен в Куйбышевском районе. "Следователи ведомства установят все обстоятельства преступлений в отношении мирного населения, действиям всех причастных к этому лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html
херсонская область
донецкая народная республика
россия
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херсонская область , донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:56 05.02.2023
 
СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов

СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости
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Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следователи расследуют преступления со стороны украинских военных против населения ДНР и Херсонской области после сообщений о том, что дети стали жертвами беспорядочного минирования киевскими войсками одного из районов Херсонщины, сообщается в телеграм-канале СК России.
Ранее сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети. Также указывалось, что в результате обстрелов Донецка с украинской стороны ранен мирный житель в поселке Минеральное Ясиноватского района, женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе, еще один мужчина ранен в Куйбышевском районе.
"Следователи ведомства установят все обстоятельства преступлений в отношении мирного населения, действиям всех причастных к этому лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК.
Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 03:41Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области на расставленных ВСУ минах подорвались дети
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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