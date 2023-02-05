https://ria.ru/20230205/prestupleniya-1849855321.html

СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов

СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023

СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей новых регионов

Следователи расследуют преступления со стороны украинских военных против населения ДНР и Херсонской области после сообщений о том, что дети стали жертвами... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:56

2023-02-05T14:56

2023-02-05T14:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следователи расследуют преступления со стороны украинских военных против населения ДНР и Херсонской области после сообщений о том, что дети стали жертвами беспорядочного минирования киевскими войсками одного из районов Херсонщины, сообщается в телеграм-канале СК России. Ранее сообщалось, что украинские войска беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети. Также указывалось, что в результате обстрелов Донецка с украинской стороны ранен мирный житель в поселке Минеральное Ясиноватского района, женщина погибла во дворе собственного дома в Петровском районе, еще один мужчина ранен в Куйбышевском районе. "Следователи ведомства установят все обстоятельства преступлений в отношении мирного населения, действиям всех причастных к этому лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html

херсонская область

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

херсонская область , донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)