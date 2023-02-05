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Иудейский праздник Ту би-Шват

Иудейский праздник Ту би-Шват - РИА Новости, 05.02.2023

Иудейский праздник Ту би-Шват

Иудейский праздник Ту би-Шват ("Новый год деревьев") отмечается 15 числа месяца Шват по еврейскому календарю. По григорианскому календарю его дата ежегодно... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:37

2023-02-05T01:37

2023-02-05T01:37

справки

израиль

в мире

иудейский праздник ту би-шват ("новый год деревьев")

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Иудейский праздник Ту би-Шват ("Новый год деревьев") отмечается 15 числа месяца Шват по еврейскому календарю. По григорианскому календарю его дата ежегодно определяется отдельно. В 2023 году она приходится на вечер 5 февраля.По еврейской традиции праздник принято называть "Рош аШана аИланот".Название праздника напрямую связано с его календарным числом. Приставка "Ту" означает две буквы на иврите – "тэт" и "вав", обозначающие девять и шесть. Их сумма равна 15 – дате праздника. Ту би-Шват начинает трехмесячную серию праздников, кульминация которых приходится на Песах (еврейская Пасха). Ту би-Шват – второстепенный еврейский праздник (это рабочий день), и один из четырех Рош аШана ("Новых годов"), упомянутых в ранних иудейских писаниях (Мишне). В древности на 15 Швата происходило отделение десятины (десятой части) от полученного урожая. Десятину отдавали служащим иерусалимского храма, у которых не было своих земель, а также нуждающимся. Такой обряд считался своеобразным налогом на урожай.Этот налог нужно было отдавать ежегодно, при этом запрещалось отдавать часть урожая прошлого года в счет будущего. Поэтому еврейские мудрецы определили праздник Ту би-Шват как границу между годами. К этому времени в Израиле проходят почти все дожди, и плоды, созревшие после 15-го Швата, считаются урожаем нового года.Когда евреи покинули Израиль, Ту би-Шват стал считаться днем памяти благословенной израильской земли в еврейских общинах по всему миру. Евреи собирались вместе, чтобы отведать плодов Израиля. Но посреди зимы трудно достать свежие фрукты, поэтому их стали заменять на сухофрукты и варенье. С течением времени все больше евреев переселялось в страны с холодным климатом, и там, при виде голых, часто покрытых снегом деревьев, было трудно ощутить праздничную атмосферу, праздник Ту би-Шват забывался. Только в XVI веке евреи, жившие в Цфате (город на севере Израиля), вспомнили о Ту би-Шват и дополнили его празднование обрядами с чтением Торы, молитвами и песнями. Они воспевали благословенную землю Израиля, единство людей с миром деревьев и всем живым. Для них этот день стал праздником, напоминающим о мистической связи еврейского народа с Землей Израиля (Эрец Исраэль). В этих же кругах возник обычай устраивать в этот день специальную праздничную трапезу – Седер Ту-Бишват, по аналогии с пасхальным седером.Традиции Ту би-Швата велят выставлять на праздничный стол фрукты, сухофрукты, орехи и злаки, которые растут в Израиле и упоминаются в Торе. Это пшеница, рожь, маслины, инжир, гранат и пр. По одному преданию плодов и фруктов на столе должно быть семь – только те, что растут в Израиле. По-другому – их должно быть 15, по числу дня праздника – 15 Швата. Современные иудеи придерживаются мнения, что фруктов на Ту би-Шват много не бывает, и потому не ограничиваются семью израильскими.Кроме того, из этих плодов готовят различные блюда: фруктовые салаты, штрудели, варенья, виноград в карамели, инжир в молоке, фруктовые и овощные запеканки, мясные рулеты с маслинами и курагой, пиццу с оливками, хлеб с сухофруктами и множество других угощений.В современном Израиле Ту-Бишват ассоциируется, прежде всего, с высаживанием деревьев. В этих мероприятиях ежегодно участвуют тысячи людей. Этот обычай, возникший в 1884 году в начале массовой еврейской колонизации Израиля, в полной мере соответствует букве и духу еврейской традиции.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, израиль, в мире, иудейский праздник ту би-шват ("новый год деревьев")