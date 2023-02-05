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В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:28
2023-02-05T20:28
2023-02-05T20:28
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. "Днем после тушения пожара в квартире на 13-й Парковой улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из квартиры также госпитализирован 85-летний мужчина. В телеграм-канале столичного главка СК сообщили о возбуждении уголовного дела. "По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении. По информации следствия, в квартире проживали отец и сын. В настоящее время на месте происшествия допрашиваются соседи, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями и 85-летнего мужчину