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В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями - РИА Новости, 05.02.2023
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В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями - РИА Новости, 05.02.2023
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями
После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:28
2023-02-05T20:28
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. "Днем после тушения пожара в квартире на 13-й Парковой улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из квартиры также госпитализирован 85-летний мужчина. В телеграм-канале столичного главка СК сообщили о возбуждении уголовного дела. "По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении. По информации следствия, в квартире проживали отец и сын. В настоящее время на месте происшествия допрашиваются соседи, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:28 05.02.2023
 
В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями

В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями и 85-летнего мужчину

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.
"Днем после тушения пожара в квартире на 13-й Парковой улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из квартиры также госпитализирован 85-летний мужчина.
В телеграм-канале столичного главка СК сообщили о возбуждении уголовного дела. "По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в квартире проживали отец и сын.
В настоящее время на месте происшествия допрашиваются соседи, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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