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В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями

В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями - РИА Новости, 05.02.2023

В Москве в сгоревшей квартире обнаружили тело с ножевыми ранениями

После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:28

2023-02-05T20:28

2023-02-05T20:28

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. После пожара в квартире жилого дома в Восточном Измайлово обнаружено тело с ножевыми ранениями и 85-летний живой мужчина, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры. "Днем после тушения пожара в квартире на 13-й Парковой улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - говорится в сообщении. Уточняется, что из квартиры также госпитализирован 85-летний мужчина. В телеграм-канале столичного главка СК сообщили о возбуждении уголовного дела. "По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении. По информации следствия, в квартире проживали отец и сын. В настоящее время на месте происшествия допрашиваются соседи, изучаются записи камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20230201/lefortovo-1848846897.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)