02:09 05.02.2023 (обновлено: 04:55 05.02.2023)
В США перечислили факторы, ведущие Украину к поражению
The American Greatness: поставки вооружений ВСУ не изменят итог спецоперации на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина находится на грани поражения, и никакое западное "чудо-оружие" ее не спасет, такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness.
Автор провел параллели с событиями Второй мировой войны, когда СССР разгромил нацизм. "Главным недостатком Германии было отсутствие достаточной численности населения и экономической мощи по сравнению с совокупной мощью и численностью Британской, Американской и Советской империй", - заметил он. Ситуация на Украине, по его мнению, похожа на ту, с которой Германия столкнулась в 1944 году, выразил мнение автор. Танки союзников — советский Т-34 и американский М4 "Шерман" — имели более слабое основное орудие, меньшую бронезащиту и более низкие технические характеристики, чем немецкие "Тигры" и "Пантеры". Однако техническое превосходство не спасло нацистский режим от поражения.
Говоря о текущей ситуации, Роуч отметил, что Россию не смогли сломить беспрецедентные по масштабу санкции, индустриальная мощь страны оказалась выше, чем у коллективного Запада. Экономика Украины, напротив, почти целиком разрушена, а ее государственные финансы и военный бюджет полностью зависят от западных субсидий.
"Мало того, что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад", - констатировал Роуч, отметив, что "западная военная промышленность не приспособлена ни по скорости, ни по объемам производства".
Накачивание Украины западным вооружением не изменит ход противостояния. "Обещанные современные танки сложны, требуют тщательного и непростого обслуживания и длительной подготовки экипажей, а Запад может поставить лишь небольшое их количество", - выразил уверенность журналист. "Для урегулирования военного конфликта на Украине все еще существует перспектива дипломатии и переговоров. Но при взгляде на Байдена или его администрацию невозможно найти ничего, что свидетельствовало бы об их мудрости или сдержанности, которые могли бы направить их по этому пути", - резюмировал Роуч.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Официальная Москва ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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