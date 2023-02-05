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На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023
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На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов
На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023
На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов
Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 60 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T17:26
2023-02-05T17:26
общество
краснодарский край
луганская народная республика
херсонская область
александр власов
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 60 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение этой недели, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Казаки продолжают активно собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям ряда населенных пунктов, социальным учреждениям, добровольцам и мобилизованным из Краснодарского края. За неделю отправили более 60 тонн. Всего с момента начала спецоперации казаки собрали уже 965 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, комплекты термобелья, продукты питания и медикаменты, доставлены легковой и грузовой транспорт. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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краснодарский край
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общество, краснодарский край, луганская народная республика, херсонская область , александр власов
Общество, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Александр Власов
17:26 05.02.2023
 
На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов

Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"Партия помощи
Партия помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Партия помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 60 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение этой недели, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
"Казаки продолжают активно собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям ряда населенных пунктов, социальным учреждениям, добровольцам и мобилизованным из Краснодарского края. За неделю отправили более 60 тонн. Всего с момента начала спецоперации казаки собрали уже 965 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, комплекты термобелья, продукты питания и медикаменты, доставлены легковой и грузовой транспорт. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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ОбществоКраснодарский крайЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьАлександр Власов
 
 
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