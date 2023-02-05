https://ria.ru/20230205/pomosch-1849874260.html

На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов

На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов - РИА Новости, 05.02.2023

На Кубани рассказали о сборе гумпомощи для новых регионов

Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 60 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:26

2023-02-05T17:26

2023-02-05T17:26

общество

краснодарский край

луганская народная республика

херсонская область

александр власов

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КРАСНОДАР, 5 фев - РИА Новости. Кубанские казаки доставили 965 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 60 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение этой недели, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Казаки продолжают активно собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям ряда населенных пунктов, социальным учреждениям, добровольцам и мобилизованным из Краснодарского края. За неделю отправили более 60 тонн. Всего с момента начала спецоперации казаки собрали уже 965 тонн гуманитарных грузов", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что в этот раз были собраны необходимые техсредства, комплекты термобелья, продукты питания и медикаменты, доставлены легковой и грузовой транспорт. Казаки доставляют гуманитарную помощь в города Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html

краснодарский край

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодарский край, луганская народная республика, херсонская область , александр власов