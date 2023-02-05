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Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме - РИА Новости, 05.02.2023
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Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме
Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме - РИА Новости, 05.02.2023
Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме
Польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, объясняя это учениями, сообщил в Twitter... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:42
2023-02-05T18:18
в мире
польша
мариуш блащак
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, объясняя это учениями, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сейчас установки перемещаются из города Сохачева.В ноябре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб указал на ускоренные темпы милитаризации Польши. По его словам, восточноевропейская республика готовится к наступательной войне. Создаваемые Варшавой новые воинские соединения, которые размещают на востоке страны, могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии, подчеркнул военачальник.
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в мире, польша, мариуш блащак, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
16:42 05.02.2023 (обновлено: 18:18 05.02.2023)
 
Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме

Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме, объясняя это учениями

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, объясняя это учениями, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это важный элемент обучения солдат 3-й Варшавской зенитной ракетной бригады", — написал политик.

По его словам, сейчас установки перемещаются из города Сохачева.
В ноябре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб указал на ускоренные темпы милитаризации Польши. По его словам, восточноевропейская республика готовится к наступательной войне. Создаваемые Варшавой новые воинские соединения, которые размещают на востоке страны, могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии, подчеркнул военачальник.
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