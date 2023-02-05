https://ria.ru/20230205/polsha-1849868501.html

Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме

Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме - РИА Новости, 05.02.2023

Польские военные разворачивают ЗРК Patriot на варшавском аэродроме

Польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, объясняя это учениями, сообщил в Twitter... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:42

2023-02-05T16:42

2023-02-05T18:18

в мире

польша

мариуш блащак

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Польские военные разворачивают противоракетные комплексы ПВО Patriot на аэродроме варшавского района Бемово, объясняя это учениями, сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, сейчас установки перемещаются из города Сохачева.В ноябре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб указал на ускоренные темпы милитаризации Польши. По его словам, восточноевропейская республика готовится к наступательной войне. Создаваемые Варшавой новые воинские соединения, которые размещают на востоке страны, могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии, подчеркнул военачальник.

https://ria.ru/20230205/polsha-1849806736.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, мариуш блащак, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )