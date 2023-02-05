https://ria.ru/20230205/polsha-1849807163.html

Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился

Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился - РИА Новости, 05.02.2023

Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился

Предприниматель из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев из соседней РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T04:32

2023-02-05T04:32

2023-02-05T04:33

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприниматель из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев из соседней страны, сообщает издание Kresy.Ежи Анджеевский, как говорится в статье, управляет, среди прочего, базой отдыха, где расположены гостиничные номера, после начала российской спецоперации он приютил 40 беженцев с Украины. "Я послал (сотрудника. – ред.) ездить на машине по железнодорожным и автобусным вокзалам и собирать женщин, которые там находились", — рассказал он во время пресс-конференции, созванной депутатом сейма Гжегожем Брауном.Анджеевский отметил, что его фирма испытывала финансовые трудности в течение прошлого года, поэтому получала небольшую помощь от государства. По словам мужчины, будучи "врагом Бандеры и Гитлера", он "иногда делился" постами в соцсетях, вскоре им заинтересовалась польская организация, отслеживающая "расистское и ксенофобское поведение", она же и заявила на него в полицию, после этого у поляка прошел обыск.Предпринимателю предъявили обвинение в "нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости" из-за публикации серии записей. Суд оштрафовал Анджеевского на полторы тысячи злотых (почти 25 тысяч рублей. – ред.) за "публичное оскорбление группы лиц – лиц украинского происхождения – из-за их национальности", по мнению суда, он называл украинцев "словами, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными".Предприниматель подал апелляцию на приговор, попросив дать возможность ознакомиться с доказательствами по делу, так как прокуратура и суд не указали, какие именно посты были признаны оскорбительным. "Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним", — добавил бизнесмен.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230119/polsha-1845859291.html

https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html

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в мире, украина, люблин, польша