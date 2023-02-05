Рейтинг@Mail.ru
Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/polsha-1849807163.html
Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился
Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился - РИА Новости, 05.02.2023
Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился
Предприниматель из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев из соседней РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T04:32
2023-02-05T04:33
в мире
украина
люблин
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприниматель из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев из соседней страны, сообщает издание Kresy.Ежи Анджеевский, как говорится в статье, управляет, среди прочего, базой отдыха, где расположены гостиничные номера, после начала российской спецоперации он приютил 40 беженцев с Украины. "Я послал (сотрудника. – ред.) ездить на машине по железнодорожным и автобусным вокзалам и собирать женщин, которые там находились", — рассказал он во время пресс-конференции, созванной депутатом сейма Гжегожем Брауном.Анджеевский отметил, что его фирма испытывала финансовые трудности в течение прошлого года, поэтому получала небольшую помощь от государства. По словам мужчины, будучи "врагом Бандеры и Гитлера", он "иногда делился" постами в соцсетях, вскоре им заинтересовалась польская организация, отслеживающая "расистское и ксенофобское поведение", она же и заявила на него в полицию, после этого у поляка прошел обыск.Предпринимателю предъявили обвинение в "нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости" из-за публикации серии записей. Суд оштрафовал Анджеевского на полторы тысячи злотых (почти 25 тысяч рублей. – ред.) за "публичное оскорбление группы лиц – лиц украинского происхождения – из-за их национальности", по мнению суда, он называл украинцев "словами, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными".Предприниматель подал апелляцию на приговор, попросив дать возможность ознакомиться с доказательствами по делу, так как прокуратура и суд не указали, какие именно посты были признаны оскорбительным. "Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним", — добавил бизнесмен.По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230119/polsha-1845859291.html
https://ria.ru/20230201/polsha-1849024591.html
украина
люблин
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, люблин, польша
В мире, Украина, Люблин, Польша
04:32 05.02.2023 (обновлено: 04:33 05.02.2023)
 
Польский предприниматель приютил беженцев с Украины и поплатился

Бизнесмена из Люблина, принявшего беженцев с Украины, оштрафовали за "ксенофобию"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖители Украины на польско-украинской границе
Жители Украины на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприниматель из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев из соседней страны, сообщает издание Kresy.
Ежи Анджеевский, как говорится в статье, управляет, среди прочего, базой отдыха, где расположены гостиничные номера, после начала российской спецоперации он приютил 40 беженцев с Украины. "Я послал (сотрудника. – ред.) ездить на машине по железнодорожным и автобусным вокзалам и собирать женщин, которые там находились", — рассказал он во время пресс-конференции, созванной депутатом сейма Гжегожем Брауном.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 01:07
Украинские школьники устроили травлю польскому учителю из-за Бандеры
Анджеевский отметил, что его фирма испытывала финансовые трудности в течение прошлого года, поэтому получала небольшую помощь от государства. По словам мужчины, будучи "врагом Бандеры и Гитлера", он "иногда делился" постами в соцсетях, вскоре им заинтересовалась польская организация, отслеживающая "расистское и ксенофобское поведение", она же и заявила на него в полицию, после этого у поляка прошел обыск.
Предпринимателю предъявили обвинение в "нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости" из-за публикации серии записей. Суд оштрафовал Анджеевского на полторы тысячи злотых (почти 25 тысяч рублей. – ред.) за "публичное оскорбление группы лиц – лиц украинского происхождения – из-за их национальности", по мнению суда, он называл украинцев "словами, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными".
Предприниматель подал апелляцию на приговор, попросив дать возможность ознакомиться с доказательствами по делу, так как прокуратура и суд не указали, какие именно посты были признаны оскорбительным. "Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним", — добавил бизнесмен.
По данным польских властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 миллиона украинцев.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 17:03Специальная военная операция на Украине
СМИ: все больше поляков разделяют точку зрения России по Украине
 
В миреУкраинаЛюблинПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала