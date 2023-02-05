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В Польше начали развешивать антиукраинские билборды
В Польше начали развешивать антиукраинские билборды - РИА Новости, 05.02.2023
В Польше начали развешивать антиукраинские билборды
В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды, сообщает издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T04:16
2023-02-05T04:16
2023-02-05T04:16
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды, сообщает издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.На плакатах с надписью "Это не наша война" изображен человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.Сыкульский отметил, что такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариущ Блащак заявил, что официальная Варшава ожидает желающих вступить в "танковую коалицию" для Украины до конца февраля.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, польша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия
В Польше начали развешивать антиукраинские билборды
naTemat: в городе Ченстохова в Польше начали развешивать антиукраинские рекламные билборды