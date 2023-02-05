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Резников отреагировал на вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
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Резников отреагировал на вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины
Резников отреагировал на вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
Резников отреагировал на вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины
Врученные чиновникам минобороны Украины подозрения не связаны с закупками питания, заявил глава ведомства Алексей Резников. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:07
2023-02-05T22:07
в мире
украина
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алексей резников
гур минобороны украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врученные чиновникам минобороны Украины подозрения не связаны с закупками питания, заявил глава ведомства Алексей Резников. "Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами", - приводит слова Резникова агентство "Укринформ".Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849024122.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, алексей резников, гур минобороны украины
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Алексей Резников, ГУР Минобороны Украины
22:07 05.02.2023
 
Резников отреагировал на вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины

Глава Минобороны Украины: врученные чиновникам подозрения не связаны с закупками питания

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врученные чиновникам минобороны Украины подозрения не связаны с закупками питания, заявил глава ведомства Алексей Резников.
"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами", - приводит слова Резникова агентство "Укринформ".
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Экс-замглавы МО Украины обвинили в препятствовании деятельности армии
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой". Впрочем, после скандала Шаповалов и Хмельницкий были освобождены от своих должностей.
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