https://ria.ru/20230205/pisma-1849826863.html

Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников

Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников - РИА Новости, 05.02.2023

Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников

Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане военнослужащим ВС РФ на передовой в Васильевском районе Запорожской области. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:40

2023-02-05T10:40

2023-02-05T12:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

ливан

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане военнослужащим ВС РФ на передовой в Васильевском районе Запорожской области. Бойцы получили письма со словами поддержки, стихи и рисунки от детей и взрослых со всех регионов Ливана. На некоторых из писем были написаны контактные данные их авторов, а также несколько "полевых конвертов" подписаны городами - "Одесса", "Николаев" и "Киев". "Большое спасибо, что наши соотечественники в таких далеких странах нас не забывают. Обязательно прочитаем, сохраним и по возможности ответим", - сказал один из бойцов, получивший письмо, находясь на боевом дежурстве.

https://ria.ru/20221227/podarki-1841600494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Письма от соотечественников в Ливане российским военным на передовой Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане российским военным на передовой в Запорожской области. 2023-02-05T10:40 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область, ливан, общество