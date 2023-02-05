https://ria.ru/20230205/pisma-1849826863.html
Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников
Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников - РИА Новости, 05.02.2023
Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников
Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане военнослужащим ВС РФ на передовой в Васильевском районе Запорожской области. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:40
2023-02-05T10:40
2023-02-05T12:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
ливан
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане военнослужащим ВС РФ на передовой в Васильевском районе Запорожской области. Бойцы получили письма со словами поддержки, стихи и рисунки от детей и взрослых со всех регионов Ливана. На некоторых из писем были написаны контактные данные их авторов, а также несколько "полевых конвертов" подписаны городами - "Одесса", "Николаев" и "Киев". "Большое спасибо, что наши соотечественники в таких далеких странах нас не забывают. Обязательно прочитаем, сохраним и по возможности ответим", - сказал один из бойцов, получивший письмо, находясь на боевом дежурстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Письма от соотечественников в Ливане российским военным на передовой
Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане российским военным на передовой в Запорожской области.
2023-02-05T10:40
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, запорожская область, ливан, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Ливан, Общество
10:40 05.02.2023 (обновлено: 12:45 05.02.2023)
Российские бойцы в Запорожской области получили письма от соотечественников
Бойцы в Запорожской области получили письма от российской диаспоры в Ливане
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости передали письма от российской диаспоры в Ливане военнослужащим ВС РФ на передовой в Васильевском районе Запорожской области.
Бойцы получили письма со словами поддержки, стихи и рисунки от детей и взрослых со всех регионов Ливана.
На некоторых из писем были написаны контактные данные их авторов, а также несколько "полевых конвертов" подписаны городами - "Одесса", "Николаев" и "Киев".
"Большое спасибо, что наши соотечественники в таких далеких странах нас не забывают. Обязательно прочитаем, сохраним и по возможности ответим", - сказал один из бойцов, получивший письмо, находясь на боевом дежурстве.