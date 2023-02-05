Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/peregovory-1849835239.html
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной - РИА Новости, 05.02.2023
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной
Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:56
2023-02-05T18:02
в мире
израиль
россия
украина
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780614268_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_2c3f421c1be7783073bdb6662644b1f8.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале."У нас было 17-18 черновиков", — отметил Беннет.По его словам, ни один из проектов до сих пор не обнародовали.Беннет также рассказал, что он выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, но переговоры прервали страны Запада.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html
https://ria.ru/20230203/tramp-1849403858.html
https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html
израиль
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780614268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_528b9839534440f1f0ac7cb3400cc7f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, украина, нафтали беннет
В мире, Израиль, Россия, Украина, Нафтали Беннет
11:56 05.02.2023 (обновлено: 18:02 05.02.2023)
 
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной

Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения между Россией и Украиной

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.
"У нас было 17-18 черновиков", — отметил Беннет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:47
Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров
По его словам, ни один из проектов до сих пор не обнародовали.
Беннет также рассказал, что он выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, но переговоры прервали страны Запада.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 01:26
Трамп заявил, что США нужно вести переговоры о мире между Москвой и Киевом
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:09Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной
 
В миреИзраильРоссияУкраинаНафтали Беннет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала