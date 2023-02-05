11:56 05.02.2023 (обновлено: 18:02 05.02.2023)
Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной
Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения между Россией и Украиной
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.
"У нас было 17-18 черновиков", — отметил Беннет.
По его словам, ни один из проектов до сих пор не обнародовали.
Беннет также рассказал, что он выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, но переговоры прервали страны Запада.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.