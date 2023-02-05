https://ria.ru/20230205/peregovory-1849835239.html

Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной

Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной - РИА Новости, 05.02.2023

Экс-премьер Израиля рассказал о черновиках соглашения России с Украиной

Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:56

2023-02-05T11:56

2023-02-05T18:02

в мире

израиль

россия

украина

нафтали беннет

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале."У нас было 17-18 черновиков", — отметил Беннет.По его словам, ни один из проектов до сих пор не обнародовали.Беннет также рассказал, что он выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, но переговоры прервали страны Запада.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего продолжили их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта представители стран провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогу глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему соглашению. В Москве сочли это шагом навстречу и отметили, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Киев представил свой проект договора, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Речь идет об изменении пунктов, касающихся Крыма, а также проведения военных учений, где украинская делегация не упомянула необходимость получать согласие на это у Москвы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html

https://ria.ru/20230203/tramp-1849403858.html

https://ria.ru/20230111/peregovory-1844084717.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, украина, нафтали беннет