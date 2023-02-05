https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля - РИА Новости, 05.02.2023
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:03
2023-02-05T11:03
2023-02-05T14:23
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада."Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. <...> Они прервали переговоры", — отметил Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение "громить (президента России Владимира) Путина, а не договариваться".
https://ria.ru/20230205/konflikt-1849827019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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11:03 05.02.2023 (обновлено: 14:23 05.02.2023)
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Экс-премьер Израиля Беннет: переговоры по Украине прервали страны Запада