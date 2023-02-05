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Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля - РИА Новости, 05.02.2023
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Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля - РИА Новости, 05.02.2023
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:03
2023-02-05T14:23
в мире
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израиль
россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада."Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. &lt;...&gt; Они прервали переговоры", — отметил Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение "громить (президента России Владимира) Путина, а не договариваться".
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в мире, украина, израиль, россия
В мире, Украина, Израиль, Россия
11:03 05.02.2023 (обновлено: 14:23 05.02.2023)
 
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля

Экс-премьер Израиля Беннет: переговоры по Украине прервали страны Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭкс-премьер Израиля Нафтали Беннет
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, заявил, что переговоры прервали страны Запада.
"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. <...> Они прервали переговоры", — отметил Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.
Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение "громить (президента России Владимира) Путина, а не договариваться".
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