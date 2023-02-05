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Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским - РИА Новости, 05.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230205/papa-1849899313.html
Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским
Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским - РИА Новости, 05.02.2023
Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским
Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:26
2023-02-05T21:26
религия
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Понтифик напомнил, что "на второй день" после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым. "Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: "Посмотрим, потом", - заявил папа Франциск, слова которого приводит Corriere della Sera. По его словам, подобные поступки "нельзя повторить" и "нельзя объяснить", поскольку они были предметом "внутреннего порыва". "Это не было запланировано", - сказал понтифик. В конце января глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
21:26 05.02.2023
 
Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским

Папа Римский готов к встрече с Путиным и Зеленским для урегулирования ситуации на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий во Дворце Независимости в Нур-Султане
Папа Римский Франциск на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий во Дворце Независимости в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

"Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности", - заявил он журналистам на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в ДР Конго и Южный Судан.

Понтифик напомнил, что "на второй день" после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым.
"Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: "Посмотрим, потом", - заявил папа Франциск, слова которого приводит Corriere della Sera.
По его словам, подобные поступки "нельзя повторить" и "нельзя объяснить", поскольку они были предметом "внутреннего порыва". "Это не было запланировано", - сказал понтифик.
В конце января глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей.
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