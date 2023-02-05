https://ria.ru/20230205/papa-1849899313.html

Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским

Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским - РИА Новости, 05.02.2023

Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским

Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T21:26

2023-02-05T21:26

2023-02-05T21:26

религия

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Понтифик напомнил, что "на второй день" после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым. "Я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным, и там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: "Посмотрим, потом", - заявил папа Франциск, слова которого приводит Corriere della Sera. По его словам, подобные поступки "нельзя повторить" и "нельзя объяснить", поскольку они были предметом "внутреннего порыва". "Это не было запланировано", - сказал понтифик. В конце января глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей.

https://ria.ru/20230121/vatikan-1846452602.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо)