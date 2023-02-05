Папа Римский заявил, что готов встретиться и с Путиным, и с Зеленским
Папа Римский готов к встрече с Путиным и Зеленским для урегулирования ситуации на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий во Дворце Независимости в Нур-Султане
РИМ, 5 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что открыт для встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
"Я открыт к тому, чтобы встретиться с обоими президентами Украины и России. В Киев я не поехал, потому что в тот момент поехать не было возможности", - заявил он журналистам на борту самолета по возвращении из апостольской поездки в ДР Конго и Южный Судан.
Понтифик напомнил, что "на второй день" после начала спецоперации РФ на Украине он пешком пришел в посольство РФ при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым.
По его словам, подобные поступки "нельзя повторить" и "нельзя объяснить", поскольку они были предметом "внутреннего порыва". "Это не было запланировано", - сказал понтифик.
В конце января глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей.
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