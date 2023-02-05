https://ria.ru/20230205/otstavki-1849896983.html

В офисе Зеленского пообещали продолжить отставки украинских чиновников

В офисе Зеленского пообещали продолжить отставки украинских чиновников - РИА Новости, 05.02.2023

В офисе Зеленского пообещали продолжить отставки украинских чиновников

Отставки чиновников на Украине продолжатся, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:45

2023-02-05T20:45

2023-02-05T20:46

в мире

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

верховная рада украины

алексей резников

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Отставки чиновников на Украине продолжатся, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Это (отставки – ред.) будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С. Люди, которые занимают должности, должны быть прозрачны, не только эффективными, профессиональными. Эти процессы продолжаться, никто не сможет находиться в привилегированном состоянии", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. По поводу возможной отставки министра обороны Алексея Резникова Подоляк заявил, что "нужно найти такую кандидатуру, которая сможет эти вопросы (переговоров о поставках Киеву оружия) на себя взять". Ранее в воскресенье депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о замене Резникова во главе минобороны на Кирилла Буданова из главного управления разведки. По словам депутата, о возможных изменениях может быть известно уже в воскресенье вечером. В интервью изданию "Украинская правда" Резников заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849896560.html

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html

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в мире, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей резников