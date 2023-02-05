17:29 05.02.2023 (обновлено: 18:12 05.02.2023)
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к своей отставке, если так решит Зеленский
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.
В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. По его словам, ни один чиновник "не вечен в кресле" и нужно понимать, что этот этап рано или поздно закончится. При этом министр отметил, что кадровые решения в этой ситуации принимает глава государства.
"Он (президент. — Прим. ред.) дает представление на назначение, а Верховная рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения", — приводит слова Резникова телеканал "Прямой".
По словам главы ведомства, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.
Ранее сегодня депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти. Речь идет в том числе о замене Резникова во главе Минобороны на Кирилла Буданова из Главного управления разведки. По словам парламентария, о перестановках может стать известно уже сегодня вечером.