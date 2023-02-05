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Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке - РИА Новости, 05.02.2023
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Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке - РИА Новости, 05.02.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T17:29
2023-02-05T18:12
в мире
украина
владимир зеленский
алексей резников
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение. В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. По его словам, ни один чиновник "не вечен в кресле" и нужно понимать, что этот этап рано или поздно закончится. При этом министр отметил, что кадровые решения в этой ситуации принимает глава государства.По словам главы ведомства, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.Ранее сегодня депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти. Речь идет в том числе о замене Резникова во главе Минобороны на Кирилла Буданова из Главного управления разведки. По словам парламентария, о перестановках может стать известно уже сегодня вечером.
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины
17:29 05.02.2023 (обновлено: 18:12 05.02.2023)
 
Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к своей отставке, если так решит Зеленский

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.
В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. По его словам, ни один чиновник "не вечен в кресле" и нужно понимать, что этот этап рано или поздно закончится. При этом министр отметил, что кадровые решения в этой ситуации принимает глава государства.

"Он (президент. — Прим. ред.) дает представление на назначение, а Верховная рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения", — приводит слова Резникова телеканал "Прямой".

По словам главы ведомства, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.
Ранее сегодня депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти. Речь идет в том числе о замене Резникова во главе Минобороны на Кирилла Буданова из Главного управления разведки. По словам парламентария, о перестановках может стать известно уже сегодня вечером.
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