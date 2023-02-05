https://ria.ru/20230205/otstavka-1849874605.html

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке - РИА Новости, 05.02.2023

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к возможной отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T17:29

2023-02-05T17:29

2023-02-05T18:12

в мире

украина

владимир зеленский

алексей резников

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что готов к своей отставке, если президент Владимир Зеленский примет такое решение. В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что не вел разговоров относительно ухода со своего поста, однако готов к любому развитию событий. По его словам, ни один чиновник "не вечен в кресле" и нужно понимать, что этот этап рано или поздно закончится. При этом министр отметил, что кадровые решения в этой ситуации принимает глава государства.По словам главы ведомства, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский.Ранее сегодня депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил о возможных кадровых изменениях во власти. Речь идет в том числе о замене Резникова во главе Минобороны на Кирилла Буданова из Главного управления разведки. По словам парламентария, о перестановках может стать известно уже сегодня вечером.

https://ria.ru/20230203/zakupki-1849457069.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины